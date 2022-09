Brasil termina preparação de forma exemplar e agora sonha com o hexa

A Seleção Brasileira encerrou sua preparação para a Copa do Mundo 2022. Após golear a Tunísia por 5 x 1 no Parque dos Príncipes, na França, o Brasil só voltará a jogar na estreia contra a Sérvia, no dia 24 de novembro. E a preparação desde a disputa do último mundial, na Rússia, mostra uma solidez no trabalho desenvolvido por Tite.

Segundo a FootStats, em 2022, o Brasil jogou oito partidas, vencendo sete delas e perdendo apenas uma. Foram 27 gols marcados e apenas três sofridos, levando em conta quatro jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo e quatro amistosos oficiais.

🇧🇷 Seleção Brasileira em 2022: 🟩 5×1 Tunísia

🟩 3×0 Gana

🟩 1×0 Japão

🟩 5×1 Coréia do Sul

🟩 4×0 Bolívia

🟩 4×0 Chile

🟩 4×0 Paraguai

🟨 1×1 Equador ▸ 27 gols pró

▸ 3 gols contra

▸ Melhor aproveitamento entre as 10 melhores seleções ranking da Fifa Próxima parada: Qatar! pic.twitter.com/YThsdpWbEp — Footstats I2A (@Footstats) September 27, 2022

Se o período de tempo for ampliado para todos os jogos das Eliminatórias, as duas edições de Copa América e amistosos, os números são ainda mais impressionantes. Apenas três derrotas e 10 empates nos 50 jogos, contra 37 vitórias.

🇧🇷 Seleção Brasileira completou 50 jogos depois da Copa do Mundo de 2018 ◉ 50 jogos

◉ 37V | 10E | 3D

◉ 80,6% de aproveitamento

◉ 111 gols pró

◉ 19 gols contra

◉ 33/50 jogos sem sofrer gols Em pleno 2022, ano da tecnologia, ano de Copa do Mundo e você não acredita no Hexa? pic.twitter.com/FxLI2ne7rR — Footstats I2A (@Footstats) September 27, 2022

Entre essas derrotas está a da final da Copa América, diante da Argentina, em pleno Maracanã. O revés por 1 x 0, no entanto, foi fundamental para a reformulação do elenco, assim como o ouro olímpico conquistado em Tóquio.

Após esses dois episódios, nomes como Vinícius Júnior, Raphinha, Bruno Guimarães, Rodrygo, Antony, entre outros, passaram a ter mais espaço na equipe. A renovação passou a dar resposta em campo e ganhar “casca” para brigar por uma vaga no Catar. Até mesmo Pedro, do Flamengo, ganhou sua chance e correspondeu quando pôde.

Diante de adversários considerados mais fracos, principalmente os enfrentados nos amistosos (Japão, Coreia do Sul, Gana e Tunísia), apenas o compromisso diante dos japoneses o Brasil venceu pela vantagem mínima. Nos demais, goleadas sólidas e apenas um gol sofrido, comprovando a superioridade.

Dia 7 de novembro sai a lista final com os jogadores convocados. É torcer para que daqui até lá, nenhum jogador brasileiro sofra com lesão e que Tite possa levar o melhor grupo para brigar pelo hexa no Catar.