“Broxonaro” e “tchutchuca”: Empire State tem projeção contra Bolsonaro

Logo após o discurso do presidente Jair Bolsonaro (PL) na 77ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), mensagens contra o chefe do Executivo brasileiro foram projetadas no Empire State Building, um dos mais imponentes arranha-céus da ilha de Manhattan, em Nova York (EUA), onde acontece a cúpula das Nações Unidas. As imagens chamam o presidente de “broxonaro” e “tchuchuca”.

As imagens com as críticas direcionadas ao chefe do Executivo foram compartilhadas nas redes sociais. Ainda não se sabe a autoria das mensagens,

Veja o vídeo:

O Empire State Building é um arranha-céu de 102 andares e fica localizado na Quinta Avenida, uma das ruas mais movimentadas do centro de Nova York.

Antes da participação de Bolsonaro na ONU, outras imagens, também com ofensas ao presidente, foram projetadas em um prédio de Nova York com frases como “mentiroso”, “desgraça” e “vergonha brasileira”.