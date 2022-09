Cachorro de Paris Hilton desaparece e socialite oferece fortuna como recompensa

Viu por aí? A modelo e socialite Paris Hilton anunciou em uma publicação no Instagram, que está oferecendo uma grande recompensa para quem conseguir encontrar sua cadela, Diamond Baby. A pet, da raça chihuahua, está há uma semana desaparecida.

Na publicação, a loira explicou que a cadela fugiu em 14 de setembro, quando um dos homens que ajudava em sua mudança de residência se descuidou e pode ter deixado a porta aberta. Nesse dia, a modelo estava em uma sessão de fotos, longe de casa, e só ficou sabendo do ocorrido depois.

“Contratamos um detetive de animais de estimação, um encantador de cães, um médium de animais de estimação e estamos investigando por meio de drones agora. Estou fazendo tudo ao meu alcance para recuperá-la o mais rápido possível. Estou de coração partido”

“Nós éramos inseparáveis. Era minha melhor amiga e sempre estava ao meu lado”, escreveu. Ela ainda explicou que quem tivesse qualquer informação sobre o paradeiro de sua amiga poderia encaminhar uma mensagem eletrônica para seu e-mail e que essa pessoa seria recompensada, mas não deu detalhes de quanto seria o valor. “Haverá uma grande recompensa pelo seu retorno e sem perguntas. Por favor, envie um e-mail se você souber de qualquer coisa e, por favor, fique de olho no meu bebê”, finalizou.

This is so incredibly hard for me to post – I’ve been at loss for words.🥺💔 My dog Diamond Baby has been missing since last Wed. If you have ANY info about her whereabouts – please email [email protected] 🥺🙏There will be a reward for her return and no questions asked. pic.twitter.com/Z73tZGvyXK

— ParisHilton (@ParisHilton) September 20, 2022