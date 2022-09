Caixa: cliente recebe R$ 15 bilhões por engano e tem conta bloqueada

A decisão é do juiz Leonardo Tocchetto Pauperio, da Justiça Federal em Luziânia (GO), no Entorno do Distrito Federal. O caso aconteceu em abril de 2019, no entanto, ainda cabe recurso da sentença. A Caixa Econômica Federal informou que “não comenta ações judiciais em curso”.

Aviso

Ao notar que havia um valor bilionário em sua conta, o cliente entrou em contato com o banco que confirmou o erro. Porém, como era sábado, a instituição financeira informou que o dinheiro seria retirada da conta apenas na segunda-feira seguinte. No entanto, sem avisar o cliente, o cartão dele foi bloqueado, impossibilitando qualquer movimentação financeira durante todo o final de semana.

“A falha na prestação do serviço bancário é evidente, afinal, a Caixa, por um erro operacional seu, creditou na conta do autor uma soma vultosa de dinheiro que não lhe pertencia e para solucionar o imbróglio bloqueou o cartão do autor até que fosse solucionada a questão”, diz a decisão judicial.