Calendário PIS 2021 e 2022; veja quanto receber nesta sexta

O PIS permanece disponível nesta sexta-feira (9) em duas modalidades de pagamento:

o PIS 2021 , repassado para quem trabalhou em 2019; e

, repassado para quem trabalhou em 2019; e o PIS 2022, destinado aos trabalhadores de 2020.

Somado a isso, muitos cidadãos inscritos do PIS/Pasep aguardam pelo PIS ano-base 2021, o abono salarial de quem esteve na ativa em 2021.

Alguns especialistas acreditam que o PIS em questão só vai ser pago no próximo ano – o PIS 2023. Veja mais informações sobre este pagamento no fim da matéria.

Leia nesta matéria:

PIS 2022;

PIS 2021;

Calendário do PIS 2021;

Calendário do PIS 2022;

PIS 2023;

Calendário PIS 2023.

PIS

O Programa de Integração Social, mais conhecido como PIS, realiza anualmente o repasse de um abono salarial a trabalhadores de empresas privadas.

A Caixa Econômica é a instituição responsável pelo pagamento do PIS, que varia de acordo com o período trabalhado.

QUEM TEM DIREITO AO PIS

De maneira geral, quem tem direito ao PIS são os cidadãos que:

Receberam até dois salários mínimos no ano-base;

Estão cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Exerceram alguma atividade remunerada para Pessoa Jurídica por, pelo menos, 30 dias no ano-base;

Possuem os dados atualizados no cadastro.

PIS 2022

A pandemia de Covid-19 atrasou o calendário do PIS, e os pagamentos tiveram de ser adiados.

A saber, quem trabalhou em 2020 só recebeu o benefício entre fevereiro e março deste ano – o PIS 2022.

Mas apesar de o dinheiro já ter sido distribuído, segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho no fim de maio, cerca de 480 mil trabalhadores ainda não sacaram o PIS Pasep 2022.

TABELA DO PIS 2022

O valor do PIS 2022 varia da seguinte maneira:

1 mês trabalhado – R$ 101;

2 meses trabalhados – R$ 202;

3 meses trabalhados – R$ 303;

4 meses trabalhados – R$ 404;

5 meses trabalhados – R$ 505;

6 meses trabalhados – R$ 606;

7 meses trabalhados – R$ 707;

8 meses trabalhados – R$ 808;

9 meses trabalhados – R$ 909;

10 meses trabalhados – R$ 1.010;

11 meses trabalhados – R$ 1.111;

12 meses trabalhados – R$ 1.212.

A parcela máxima de um salário mínimo – R$ 1.212 – é paga apenas para quem trabalhou durante os 12 meses do ano.

CALENDÁRIO DO PIS 2022

No fim de março, o calendário PIS 2022 foi encerrado.

Mas os valores podem ser resgatados até o dia 29 de dezembro por quem ainda não sacou o abono. Veja mais abaixo como.

PAGAMENTO DO PIS

A Caixa Econômica deposita o dinheiro do abono salarial automaticamente em uma conta aberta no Caixa Tem.

Assim que o valor estiver disponível, será possível fazer o saque do PIS:

nos caixas eletrônicos;

nas Casas Lotéricas e nos Correspondentes CAIXA Aqui – utilizando o Cartão Social e senha;

em agência da CAIXA, apresentando o número do PIS e um documento oficial de identificação.

PIS 2021

Além disso, quem trabalhou em 2019 já pode solicitar o PIS 2021 desde o mês de março.

Vale relembrar que o título de “PIS 2021” se deve ao fato de que o abono estava previsto para ter sido pago no ano passado.

Mas diferentemente dos outros abonos, o trabalhador precisa enviar uma solicitação ao Ministério do Trabalho para receber o PIS 2021.

TABELA PIS 2021

A tabela PIS 2021 define que os trabalhadores podem receber valores entre R$ 92 e R$ 1.100.

O valor máximo é de até um salário mínimo, vigente em 2019 – R$ 1.100. Essa quantia é paga apenas para quem trabalhou durante os 12 meses de 2019.

CALENDÁRIO DO PIS 2021

O calendário do PIS 2021 ainda permite que o trabalhador possa receber o abono após o envio de uma solicitação.

O pedido deve ser feito através:

Do e-mail, enviando o pedido ao endereço eletrônico “[email protected]”, e substituindo as letras “uf” pela sigla do estado onde o trabalhador mora. Por exemplo, se o trabalhador reside em Pernambuco, o e-mail será o “[email protected]”;

Da central Alô Trabalhador, ligando para o telefone 158.

PIS ANO BASE 2021: CALENDÁRIO PIS ANO BASE 2021

Enquanto isso, uma grande parte dos inscritos do PIS/Pasep buscam informações sobre o PIS ano-base 2021 – o abono de quem trabalhou em 2021.

Previsto para ser distribuído neste ano, o abono em questão ainda não foi pago pelo Governo Federal.

Uma das “justificativas” para o atraso é que o PIS 2022 já foi pago no início deste ano, e não há mais recursos.

Por isso, acredita-se que o dinheiro seja repassado apenas no próximo ano – PIS 2023.

PIS 2023

O salário mínimo passa por um reajuste todos os anos com base na inflação registrada durante o período – medida de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

De acordo com as previsões atuais, o salário mínimo deve chegar a R$ 1.294 no próximo ano.

Como o valor do PIS 2023 é medido através dessa quantia, quem trabalhou os 12 meses de 2021 recebe o valor máximo indicado. Os demais são contemplados com parcelas que variam de acordo com o período trabalhado.

Contudo, é importante esclarecer que o novo valor ainda vai ser confirmado em janeiro de 2023.

CALENDÁRIO DO PIS 2023

Apesar de o calendário PIS 2023 ainda não ter sido liberado, acredita-se que o abono seja pago apenas no início do próximo ano.