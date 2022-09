Calendário PIS 2023: parcela pode chegar a R$ 1.294; veja possível tabela

Milhares de trabalhadores estão à espera de novas informações sobre a regularização dos pagamentos do PIS Pasep.

De acordo com as novas diretrizes de pagamento do PIS, regulamentadas pelo Codefat em 2020, já é possível prever o início do calendário de pagamento do PIS 2023.

Confira nesta matéria:

Entenda o Pis PASEP

O PIS Pasep é uma união monetária dos fundos constituídos a partir do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

Pagos exclusivamente pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil, o cálculo do PIS Pasep é constituído a partir de parcelas proporcionais ao tempo de serviço do trabalhador.

QUEM TEM DIREITO AO PIS 2023?

O abono salarial do PIS 2023 (ano-base 2021) será disponibilizado para trabalhadores do setor privado que tiverem:

Recebido até dois salários mínimos em 2021;

Exercido qualquer atividade remunerada pelo prazo mínimo de 30 dias, no ano de 2021;

Realizado cadastro no PIS Pasep há, no mínimo, cinco anos, com atualização de dados recente.

CALENDÁRIO PIS 2023

O pagamento do PIS de ano-base 2021, que seria realizado este ano, está programado para 2023.

O calendário do PIS ano-base 2021 ainda não foi divulgado, mas, com a nova resolução do Codefat, estima-se que os trabalhadores possam receber as parcelas já nos primeiros meses de 2023.

PIS 2023: VEJA POSSÍVEL CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO

TABELA PIS ANO-BASE 2021

Como estabelecido em regulamentação, o cálculo do PIS Pasep é proporcional entre o valor das parcelas e os meses de serviço do trabalhador, tendo como base o teto do salário mínimo do ano de pagamento.

Com a previsão de atualização do salário mínimo para o ano de 2023, os trabalhadores poderão receber em parcelas do abono salarial o valor máximo de R$ 1.294.

As parcelas irão variar, a depender dos meses da atuação do trabalhador em 2021 (ano-base).

TABELA PIS 2023

A tabela a seguir é passível de alteração, a depender da atualização do salário mínimo.

MESES TRABALHADOS VALOR DA PARCELA 1 R$ 108 2 R$ 216 3 R$ 324 4 R$ 432 5 R$ 540 6 R$ 648 7 R$ 756 8 R$ 864 9 R$ 972 10 R$ 1.080 11 R$ 1.188 12 R$ 1.294

