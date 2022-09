Câmeras de segurança filmaram homem sendo executado na fronteira; veja

A rádio Amambay é um empreendimento da família Acevedo. Em 2016, a emissora foi alvo de um ataque a bomba. Uma locutora e o entrevistado ficaram feridos. Na época, a polícia paraguaia divulgou suspeitar que a ação fosse uma represália de grupos de narcotraficantes.

O ex-prefeito de Pedro Juan Caballero (PY), José Carlos Acevedo, membro da família dona da rádio, foi executado no final de maio. Ele teve o carro atingido por diversos tiros no momento em que saia da prefeitura, na cidade vizinha a Ponta Porã (MS).

Carolina é esposa do governador do departamento (o equivalente a estado no Brasil) de Amambay, Ronald Acevedo, que era irmão do prefeito assassinado. Ela também é mãe de Haylee Carolina Acevedo Yunis, jovem que morreu aos 21 anos em uma chacina, também em Pedro Juan Caballero.