Camilla: de amante mais famosa do mundo à Rainha consorte; saiba tudo

A morte da Rainha Elizabeth II, aos 96 anos, mexeu com toda a linha de sucessão da Família Real e alçou ao posto de Rainha consorte uma das figuras mais polêmicas da história recente da monarquia britânica: Camilla Parker Bowles, esposa do já empossado Rei Charles III (+ veja as manias bizarras do novo Soberano).

Charles e Camilla estão casados oficialmente desde 2005, mas o relacionamento deles tem início nos anos 1970, muito antes de o então Príncipe conhecer Lady Diana Spencer, cuja morte completou 25 anos no mês passado.

Durante muitos anos, Camilla carregou (muitas vezes, sozinha e injustamente) o fardo de ser conhecida como a pessoa que destruiu o conto de fadas de Diana e Charles – ou melhor, apenas ajudou, mesmo sem querer, a escancarar a realidade sobre o casamento de fachada que muito mais lembrava um conto de terror.

Mesmo alvo constante de ataques, Camilla sempre manteve uma postura de cabeça erguida. “Não foi fácil. Fui examinada por tanto tempo que tive que encontrar uma maneira de viver com isso. Ninguém gosta de ser olhado e criticado o tempo todo. Mas acho que no final, eu superei, apesar de ainda trazer isso comigo. Você tem que seguir com a vida“, disse ela, em entrevista à Vogue.

A seguir, o Purepeople lista curiosidades sobre a vida intensa, complexa e polêmica de Camilla, a nova Rainha consorte da monarquia britânica!

1) Camilla Rosemary Shand nasceu por volta das 7h da manhã do dia 17 de julho de 1947. Ela é filha de Rosalind Cubitt, membro da aristocracia britânica, e Bruce Shand, oficial do Exército e negociante de vinhos.

2) Rosalind morreu aos 74 anos por conta de complicações da osteoporose. A luta da mãe fez Camilla se engajar na causa e ela se tornou presidente da Sociedade Nacional de Osteoporose do Reino Unido.

3) Camilla faz reposição hormonal há anos para combater os efeitos da osteoporose.

4) Camilla é ligada a diversas causas. Nos últimos anos, tem utilizado seus discursos para alertar sobre a violência contra a mulher. “A violência doméstica é problema de todo mundo, e a solução também precisa ser”, disse.

5) Camilla costumava fumar 30 cigarros do dia, o equivalente a um maço e meio. No entanto, ela abandonou o hábito a pedido do Príncipe Charles.

6) Vaidosa, Camilla gasta cerca de 7.500 euros por mês em tratamentos de beleza, cabeleireiro e maquiagem.

7) Embora não seja exímia cozinheira, Camilla se destaca no preparo de três pratos especiais: rosbife, Yorkshire pudding e galinha assada.

8) Antes mesmo do envolvimento com a Família Real, Camilla já aparecia nas páginas dos tabloides por conta de seus namoros com solteirões cobiçados. As relações com Kevin Burke e Rupert Hambro ganharam as páginas dos jornais britânicos por volta dos anos 1960.

9) Camilla conheceu o então Príncipe Charles em 1971 e disparou uma cantada genial ao rapaz: “A minha bisavó foi amante do seu trisavô. O que você me diz disto?”. A bisavó de Camilla, Alice Keppel, foi uma das amantes do Rei Edward VII, o tataravô de Charles.

10) O Príncipe Charles III se apaixonou por Camilla assim que a conheceu, mas a relação não foi para frente porque ele entrou em uma missão de 8 meses na Marinha. Assim que voltou, ela já estava noiva de Andrew Parker Bowles, um oficial militar britânico. Reza a lenda que essa viagem foi, justamente, uma estratégia de Louis Mountbatten, mentor do futuro Soberano, para afastar os pombinhos.

11) Um dos motivos apontados como cruciais para que a Família Real fosse contra o relacionamento de Camilla com Charles nos anos 1970 era o fato de ela não ser mais virgem. Ela perdeu a virgindade aos 17 anos com um colega de classe.

12) Apesar de não estarem juntos como casal, Camilla e Charles ainda frequentavam os mesmos ambientes. Principalmente, porque o Príncipe era parceiro de polo de Andrew. A proximidade era tanta que Charles batizou o primeiro filho do casal, Tom Parker Bowles. Sim, décadas depois, o padrinho de Tom tornou-se padrasto dele.

13) Engana-se quem pensa que Camilla foi contra o casamento de Charles com Diana Spencer: ela foi uma das principais incentivadoras do matrimônio, principalmente, pelo fato de que ele precisava agradar a mãe e as tradições da monarquia.

14) A primeira aparição pública de Camilla e Charles como um casal aconteceu em 1999, dois anos após a morte de Diana.

15) Camilla e Charles se casaram oficialmente em 2005. Ela celebrou a união com um vestido desenhado por Anna Valentine. Ela utilizou modelos da mesma estilista em outras ocasiões, como o casamento do Príncipe Harry com Meghan Markle.

16) O casamento de Camilla e Charles atraiu 20 mil pessoas.

17) Após o casamento com o Príncipe Charles II, a tendência natural seria que ela assumisse o título de Princesa de Gales, o mesmo que Diana recebeu em 1981. No entanto, ela preferiu ser chamada de Duquesa da Cornualha para não desrespeitar a memória da falecida.

18) Com a morte de Rainha Elizabeth II, Camilla se torna Rainha consorte. Este é o título dado às mulheres que são esposas dos Reis. O título de Rainha, puro e simplesmente, é dado apenas às mulheres que são descendentes diretas da monarquia. No entanto, com o tempo, é esperado que ela seja chamadas apenas de “Rainha Camilla” pelo público. Vale lembrar que o reconhecimento de Camilla como rainha foi um pedido direto de Elizabeth. “É meu desejo sincero que quando chegar a hora, Camilla seja conhecida como rainha consorte enquanto continua seu próprio serviço real”, disse a monarca.

19) Na coroação do Rei Charles III, Camilla usará a tiara feita em 1937, que pertencia à mãe de Elizabeth II. A joia contém um diamante de 105 quilates.

