Camilla de Lucas se emociona ao falar sobre racismo sofrido em voo: ‘Não vou baixar a cabeça’

Camilla de Lucas, participante do BBB 21, fez um relato forte no Altas Horas deste sábado (25). Na semana passada, a influencer sofreu racismo em um voo e contou a situação nas redes sociais. No programa de Serginho Groisman, Camilla voltou a narrar o ocorrido:

“Após arrumar minhas coisas, após entrar na classe executiva de um voo, uma pessoa da segurança, do meu lado, perguntou qual era o meu lugar. Eu olhei para trás, vi as fileiras e, nossa, só questionaram a minha passagem. Não deve ser isso”, começou ela. “Dentro do voo, tinha outra brasileira, que me reconheceu e perguntou se estava tudo bem. Quando ela falou que só tinham me questionado, me deu estalo, eu travei, muitas vezes falam que a gente vai revidar. Racismo não tá dessa forma, é de olhar e achar que não podia estar na executiva. As pessoas ao redor viram, porque eu fiquei sem graça aquela hora”

“E quando a menina falou pra mim, fiquei nervosa, constrangida, envergonhada. O segurança achou que eu tivesse na econômica e me infiltrado aqui. Sofri racismo, mas fiquei envergonhada. Ela tá achando que não poderia comprar uma passagem como aquela”.

A influencer reforçou que compartilhou o caso na internet e que muitas pessoas ficaram chateadas. Houve muito apoio e, ao mesmo tempo, outra parcela de pessoas invalidando “o que ela viveu”.

“Não vou deixar barato, vou entrar com processo. A companhia aérea me procurou, mas não vou baixar cabeça, a gente baixa muito a cabeça. Sempre falei que se acontecer comigo, vou revidar, tem sentimento de querer partir pra cima, mas nessas situações de constrangimento, a gente trava. E quem passou por isso: não deixem impune. Se pronunciem, falem e não invalidem a situação de outra pessoa”.