Caminhadas, reuniões e entrevistas: confira a agenda dos candidatos ao governo do Acre nesta quarta

Veja abaixo a agenda dos candidatos a governador do Acre para esta quarta-feira (7):

Acompanhe tudo sobre as Eleições 2022 com o ContilNet.

David Hall (Agir)

08h30 até 09h20 – Entrevista para para site de notícias, acompanhando do candidato a deputado estadual Bené Lima;

16h00 até 17h30 – Reunião com uma das primeiras moradoras do bairro bosque, a Dona Mocinha;

19h30 até 20h50 – Reunião com os Técnicos em eletrônica e eletricistas, acompanhando do candidato a deputado estadual Adalberto Almeida.

Gladson Cameli (PP)

7h30 – Agenda institucional com a coordenação na Avenida Getúlio Vargas, 389, em Rio Branco;

10h30 – Gravação com a equipe de marketing em local a definir;

17h – Agenda institucional com a coordenação de campanha na Praça Orleir Cameli em frente à em Cruzeiro do Sul.

Jorge Viana (PT)

Mobilização nos 22 municípios do Acre com reuniões, encontros, adesivaços, bandeiraços;

Os candidatos Jorge Viana, Marcus Alexandre e Nazaré participam do “Agito 13”, mobilização da militância no centro da cidade;

A tarde fazem caminhada nos bairros Tancredo Neves e Montanhês;

A noite gravam programa de televisão.

Mara Rocha (MDB)

13 – Participa de Entrevistra em rede de TV na Avenida Antônio da Rocha Viana, 1559, no bairro Vila Ivonete;

14h – Participa de motocarreata com concentração no Estádio Arena da Floresta;

19h – Participa da inauguração do Comitê do Sargento Paz ao lado da Loja Havan.

Prof. Nilson Euclides (PSOL)

9h às 11h – Media training com a equipe de comunicação

15h às 18h – Reunião estratégica de campanha

Sérgio Petecão (PSD)

8h – panfletagem na região do Tancredo Neves com concentração: naTenda Amarela, Rua Alberto Saad, 48 – Vila Ivonete;

14h – reunião com lideranças de casas terapêuticas no ramal do Canil;

16h – caminhada na região do Tancredo Neves com concentração na quadra do Tancredo Neves, ao lado da Escola Ismael Gomes;

18h – reunião com pastores com concentração na Tenda Amarela, Rua Alberto Saad, 48 – Vila Ivonete;

19h30 – reunião com mulheres do movimento de luta por políticas públicas de saúde (Fibromialgia) com concentração na Tenda Amarela, Rua Alberto Saad, 48 – Vila Ivonete.

*A assessoria do candidato Marcio Bittar não enviou a agenda.