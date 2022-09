Caminhão 5G traz educação tecnológica a alunos do SENAI no Acre 

Alunos do SENAI no Acre participaram na manhã desta quinta-feira, 29 de setembro, de um curso sobre a tecnologia 5G.

A capacitação foi ministrada no Caminhão G5, que é uma sala de aula itinerante que está percorrendo estados do país com a intenção de levar conhecimento sobre a nova tecnologia.

O projeto é realizado pelo SENAI Cimatec da Bahia e pela multinacional das telecomunicações, Huawei. No Estado, a iniciativa teve a parceria da Federação das Indústrias (FIEAC) e da Federação do Comércio (Fecomércio).

O Caminhão 5G está estacionado na sede do Sesc Bosque, em Rio Branco, nesta quinta, 29, e sexta-feira, 30 de setembro, aberto também para visitação do público.

No turno da tarde, foi a vez de os estudantes curso Técnico em Telecomunicações do Novo Ensino Médio da parceria entre SESI e SENAI participarem da capacitação.

Instrutor do projeto Caminhão 5G, Tulio Freitas de Castro detalhou aos alunos a evolução das tecnologias móveis, introdução às redes móveis de 5G e suas aplicações, padronizações, entre outras informações.

“Passamos uma introdução sobre a tecnologia 5G comparando com a 4G, para evidenciar como a nova rede é superior e as aplicações que ela traz ao Brasil. É a revolução do IoT, pois a palavra de ordem do 5G hoje é a conectividade, um nível maior de sociedade, conectar ambientes diferentes como fábricas, hospitais, carros, casas, absolutamente tudo. Em Rio Branco, a previsão da chegada do 5G está entre os dias 6 e 31 de outubro”, ressaltou Castro.

Samuel Oliveira, programador 1 do projeto, afirmou que é importante difundir esse conhecimento introdutório sobre a tecnologia 5G, já que muitas pessoas têm pouco conhecimento e acreditam que é algo que se limita a redes móveis de celular.

“Vai muito além do que o 4G oferece. São muitas inovações e mudanças. O Acre é o oitavo estado que estamos visitando”, acrescentou.

Aluno do curso de Eletricista do SENAI/AC, Ryan Rodrigues, de 18 anos, demonstrou bastante interesse no curso e aproveitou para tirar algumas dúvidas.

“Foi muito proveitoso e esclarecedor. Sou curioso sobre metaverso, gosto de novas tecnologias e pude aprender coisas bem interessantes na capacitação”, pontuou.