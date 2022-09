Camisa histórica de Michael Jordan é vendida por mais de U$ 10 milhões

Quem não gostaria de ter uma blusa de uma dos maiores atletas da história dentre todos os esportes? Nesta quinta-feira (15/9), a casa de leilões Sotheby’s vendeu uma histórica camisa de Michael Jordan por mais de U$ 10 milhões. A blusa em questão foi usada pelo ex-astro da NBA nas finais de 1998, última temporada antes da primeira aposentadoria.

O valor fez com que a peça vira-se a peça mais cara de relíquia esportiva usada em jogos da história. O recorde anterior pertencia a camisa da “Mão de Deus”(do icônico gol contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 1996), do argentino Diego Maradona, arrecadando U$ 9,3 milhões.

A camisa da “The Last Dance”, série da Netflix que retrata a última temporada de Michael Jordan no Chicago Bulls, recebeu um total de 20 lances.

Michael Jordan é um dos maiores jogadores da história da NBA – se não o maior – e é detentor de seis anéis de campeão da liga estadunidense de basquete, sendo eleito o melhor jogador em todas as finais que disputou.