Campeonato Acreano Feminino: rodada do 1º turno encerra nesta quinta-feira

Às 16h, o Andirá tenta manter os 100% de aproveitamento diante do Rio Branco-AC, atual campeão, que ainda não pontuou e está na lanterna do grupo B. O Morcego é o segundo colocado do grupo A com seis pontos.

Quem também está em segundo no grupo A é a Assermurb, que entra em campo em seguida, a partir das 18h, para encarar o São Francisco, vice-líder do grupo B com três pontos.

O Sena Madureira lidera o grupo A com sete pontos em três jogos e o Galvez é o primeiro colocado do grupo B com quatro pontos também em três partidas.

Classificação

Grupo A

1º Sena Madureira – 7 pts

2º Andirá – 6 pts

Assermurb – 6 pts

4º Vasco-AC – 0