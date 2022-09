Candidato a deputado federal, Dr. Thor Dantas defende investimentos na ciência e educação

Candidato a um cargo eletivo pela primeira vez, o médico infectologista Thor Dantas acredita que a educação é um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento de uma sociedade.

Concorrendo como deputado federal, faz parte de suas propostas não só a busca por recursos para a área, mas também a ampliação dos debates e promete fiscalizar de perto as ações do Poder Executivo.

“Precisamos de uma educação básica de qualidade, oferecida de forma universal, privilegiando o desenvolvimento de competências essenciais para os desafios concretos atuais e futuros da sociedade, incorporando conteúdos como economia, cidadania, ética, tecnologia e inovação e focando no desenvolvimento de habilidades, valores e atitudes”, afirma.

Professor universitário, tendo inclusive ajudado a fundar os cursos de medicina na Universidade Federal do Acre e na Uninorte, Dr. Thor também defende o investimento em pesquisa cientifica, que de 2014 para cá sofreu um corte de 60% no seu orçamento.

Entre suas propostas para a Câmara Federal está buscar recursos para investimento na Ufac e no Instituto Federal do Acre (IFAC), Financiamento de linhas de pesquisa em temas de interesse para o desenvolvimento do Estado e a implantação do Hospital Universitário na Ufac, debater meios de incorporar o conhecimento científico na formulação de políticas públicas e como aperfeiçoar nosso sistema educacional visando o desenvolvimento de competências necessárias para os novos desafios da sociedade.

“Ao lado da educação básica, investir em ciência e pesquisa é também essencial para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Nossas universidades e institutos de pesquisa pestrecisam ser fortalecidos, temas de interesse para nossa região precisam ser identificados e priorizados para invimento e linhas e editais de financiamento específicos precisam ser criados”, encerra o candidato.