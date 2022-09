Candidato a deputado federal, Dr. Thor Dantas inaugura comitê em Rio Branco

O candidato a deputado federal Dr. Thor Dantas (PSB) inaugurou, neste domingo (11), seu comitê central, em parceria com o candidato a deputado estadual Gabriel Santos, do mesmo partido.

A médica Fernanda Lage, cirurgiã pediátrica e esposa do candidato, também participou do evento com os filhos do casal, Helena e Vicente, além da mãe do Dr. Thor, Concita Maia, e diversos apoiadores dos dois candidatos.

Dr. Thor destacou que esta é a primeira vez que se candidata a um cargo legislativo e esta decisão foi tomada a partir de sua vivencia nos últimos 25 anos atuando como médico no Acre onde trabalhou nos principais hospitais públicos e também gerenciou o Pronto Socorro, a fundação hospitalar e foi secretário-adjunto de Saúde.

Conhecer a saúde como conhece e ter estado na linha de frente da pandemia do coronavírus o fez enxergar que muitas das mudanças que precisam ser feitas na saúde pública do Acre já não eram possíveis na posição que estava, pois elas dependem de decisões tomadas nos espaços de poder, e por isso a candidatura a deputado federal, para poder cobrar do Governo e Prefeituras a execução das políticas públicas para essa área, além da possibilidade de enviar emendas para ajudar a solucionar os problemas.

“A medicina permite ajudar até certo ponto e após isso, é a política que que pode fazê-lo e essa política anda muito desacreditada, onde ando vejo a população cansada das mesmas coisas, dos mesmos políticos, a política para elas se resume a uma pessoa que vai pedir voto para elas de quatro em quatro anos e depois some, elas estão cansadas disso. E essa é a má política, assim como existe o mau médico, o mau advogado o mau professor, mas da mesma forma que existe o bom médico, o bom advogado, o bom professor, existe também o bom político, e a gente tem que ocupar esse espaço, fazer com que a política seja preenchida por boas pessoas, porque essa é a única maneira de melhorar a nossa vida. Eu despertei para isso depois de dois anos no meio do furacão que foi a pandemia, passando nove meses indo todos os dias para dentro de uma UTI, sendo infectado e quase tendo morrido para salvar o maior número possível pessoas, me caiu a ficha de que eu só vou conseguir resolver isso ocupando esse espaço dentro da política”, disse.

O evento contou com a participação do candidato ao Senado do PSB, Dr. Jenilson Leite, que foi aluno de Dr. Thor durante sua residência em infectologia. “Ele me ensinou muita coisa, é qualificado e virou referência no estado por seus posicionamentos nos assuntos de epidemiologia, na pandemia, tudo o que precisava ser decidido tinha a participação dele no Comitê Covid-19”, disse Leite.

O comitê conjunto do Dr. Thor e Gabriel Santos está localizado na Avenida Ceará, ao lado do Recanto Food e Beer, em Rio Branco, e funcionará como ponto de referência para apoiadores terem acesso ao material dos dois candidatos.