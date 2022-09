Candidato a deputado, Isaac Ronaltti denuncia que madeireira lucra com floresta acreana e tributos ficam no Amazonas

O candidato a deputado estadual Isaac Ronaltti (PSB) visitou o município de Manoel Urbano nesta semana, onde visitou empresas e a população, com objetivo de ouvir suas demandas para que em um futuro mandato na Assembleia Legislativa, possa atuar pelos interesses das pessoas de todo o estado.

Um dos locais visitados por Isaac foi a madeireira Agrocortex, um consórcio entre brasileiros e portugueses que se instalou no município no final de 2015 e possui concessão do remanejamento da floresta situada em Manoel Urbano por 30 anos.

Ronaltti denunciou que a empresa gera poucos empregos no município, por ter a maior parte de sua mão de obra vinda do Amazonas, mesmo estado para onde vai a arrecadação do ICMS. “ICMS não é arrecadado pelo Estado do Acre pois ele está sendo todo tributado no Estado do Amazonas, prejudicando o Acre e fazendo o Estado perder milhões todos os anos em arrecadação. A mão de obra contratada é quase toda de fora do Acre, não existindo cota mínima de empregos para a própria cidade de Manoel Urbano. A madeira extraída na região atende os mercados da Ásia e da Europa. A madeira é nossa???

Os impostos do Amazonas”, afirma Isaac.

Segundo o candidato, a única contribuição que fica no estado é o Imposto sobre Serviços (ISS) pago para a Prefeitura de Manoel Urbano e “é pago através do asfaltamento de um pequeno trecho de 7 km da Rua da Manga, que é utilizado ainda pelas pesadas carretas com madeira da empresa, onde está o Governo atual e nossos deputados para fiscalizar esse desmando que ocorre desde a gestão passada?”, questionou.

Ainda em Manoel Urbano, Isaac também visitou a Comarca do município e lembrou da luta que travou com o Poder Judiciário contra o fechamento do local: “Em maio, que breamos com uma ação no Conselho Nacional de Justiça para evitar que, numa ação unilateral do Tribunal de Justiça, a Comarca de Manoel Urbano, Rodrigues Alves e Porto Acre fossem desinstaladas afetando 52 mil acreanos. Quero, na Assembleia Legislativa, continuar lutando em defesa dos direitos do nosso povo”, pontuou.