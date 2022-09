Candidato Isaac Ronaltti tem proposta que obriga Estado a tratar esgoto despejado no Rio Acre

O Rio Acre atingiu, no último final de semana, a menor cota histórica desde o início do monitoramento em 1971. Marcando 1,29 metro em Rio Branco, superou o registro de 17 de setembro de 2016, quando o manancial chegou a 1,30 metro no que até então, foi o ano de maior crise hídrica.

Com a seca, a navegação pelas águas do Rio Acre já não existe mais. Não é possível navegar com embarcações de médio ou grande de porte, o que prejudica o escoamento de produção dos produtores rurais – que trazem os seus produtos através do rio.

Os dados reforçam uma preocupação do candidato a deputado estadual Isaac Ronaltti (PSB) quanto à saúde do Rio Acre, o principal afluente do estado e principal fonte de recurso hídrico para abastecimento da água potável para a população.

O candidato lembra que há anos os ambientalistas têm alertado sobre uma possível ‘morte do Rio Acre’ e que um dos principais crimes ambientais contra o manancial é obra de gestões passadas: o canal da maternidade.

Entre as propostas de seu mandato está uma lei que fará o Poder Executivo ser responsabilizado pelo tratamento do esgoto antes que chegue ao Rio Acre.

“Aqueles que diziam defender o meio ambiente, esqueceram por 20 anos que todo o esgoto da cidade de Rio Branco é jogado in natura no Rio Acre, eu tenho uma proposta para corrigir isso, que vai obrigar o Estado a se responsabilizar pelo tratamento do esgoto que sai do Parque da Maternidade para que este seja tratado antes de ser lançado ao Rio Acre, em projeção, isso gradativamente sendo perseguido em todo fluxo de esgoto de Rio Branco e dos municípios”, destaca.