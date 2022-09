Candidato ao Senado, Dr. Jenilson assina Carta de Compromisso com aposentados da educação

O candidato ao Senado Federal Dr. Jenilson Leite (PSB), assinou nesta quinta-feira (15), a Carta de Compromisso com o Movimento Cabeça Branca em defesa dos aposentados da Educação no Acre.

Em reunião com os representantes do movimento que defende e luta por melhorias para os aposentados da educação, o candidato reiterou seu compromisso com esses servidores que dedicaram a maior parte de suas vidas ao ensino no Acre.

Entre as reivindicações dos aposentados está a garantia de uma lei que estabeleça a isonomia dos proventos dos aposentados aos salários dos profissionais ativos da educação e a garantia no PCCR o reajuste automático nas perdas salariais e correção pelo índice da inflação do ano anterior, conforme a Lei do Piso do Magistério.

“Nos próximos dias vamos escolher os representantes do Acre nas esferas de poder e é importante escolher alguém que está disposto a fazer a luta do servidor público. E sendo eleito, podem ter certeza que vocês terão uma porta para bater. Ao longo dos meus dois mandatos sempre estive em todas as lutas pelo servidor e o serviço público, e vou dar continuidade no Senado Federal”, destacou Dr. Jenilson Leite.