Candidatos ao Governo iniciam agenda de setembro com ida à missa, sabatinas e bandeiraços

Confira a agenda dos candidatos ao Governo do Estado desta quinta-feira (1).

Os candidatos iniciam os compromissos cedo da manhã, com exceção do professor Nilson Euclides, que por motivos de doença não deve cumprir agenda no primeiro turno do dia, de acordo com sua assessoria.

Gladson Cameli

7h30 – Visita ao Mercado do Bosque e conversa com populares e comerciantes

10h – Gravação

17h- Agenda institucional

Petecão

06:30h – Reunião com trabalhadores do comércio de materiais de construção.

8:00 às 11:00 h – Panfletagem na Região da Baixada

12:00 h – Sabatina na TV Gazeta

15:00 h – Sabatina na TV Cultura, programa Tribuna Livre

17:00 h – Caminhada na avenida Sobral

18:00 h – inauguração do comitê da baixada da Sobral

19:00 h – Missa no Santuário de São Peregrino

David Hall

De 14h00 até 15h00 – Podcast no Cafezinho com Candirú, acompanhado do Candidato a Deputado Federal Saraiva.

De 17h00 até 18h00 – LIVE no Instagram com o Grupo GLP4 de comunicação

Nilson Euclides

Fica de repouso pela manhã por motivos de saúde.

A assessoria de comunicação do candidato não divulgou quais são os compromissos da tarde.

Jorge Viana

– Mobilização nos 22 municípios do Acre com reuniões, encontros, adesivaços, bandeiraços.

– Os candidatos Jorge Viana, Marcus Alexandre e Nazaré Araújo fazem agendas no Alto Acre nesta quinta-feira;

– Pela manhã participam de encontro com apoiadores no município de Capixaba.

– À tarde participam de reunião na área rural, no KM 59 da BR 317.

– À noite participam do ato de lançamento da candidatura do Joãozinho a depuado estadual e inauguração do comitê de campanha em Brasiléia.

*As assessorias dos candidatos Marcio Bittar e Mara Rocha não enviaram suas agendas.