Candidatos que lideram pesquisas fazem campanha no interior; confira agenda completa

Faltando apenas oito dias para as eleições, dois candidatos ao Governo do Acre, Mara Rocha (MDB) e Marcio Bittar (União Brasil), que respectivamente disputam o terceiro e quarto lugares na corrida eleitoral, não enviaram à imprensa, para a divulgação, as suas agendas relativas a este sábado (24).

Veja como estão as agendas para hoje:

David Hall (Agir)

O candidato amanheceu o dia, entre às 6h até 6h20, reunido com funcionários do Supermercado Varejão Popular, no bairro da Cadeia Velha. Das 14h até 14h20, tem reunião com funcionário de outro supermercado no bairro Wanderley Dantas. De 15h até as 16h, reunião com moradores do Bairro Belo Jardim, acompanhado de candidatos a deputados estadual.

Gladson Cameli (PP)

Está em Tarauacá e faz carreata no município. A concentração é no aeroporto da cidade e de lá, a partir das 15 horas, sai em carreata pelas ruas da cidade ao encontro com apoiadores. Também vai a Feijó.

Jorge Viana (PT)

Visita o Mercado Joãozinho Melo e o ponto de Táxi de Cruzeiro do Sul. Ainda pela manhã, articipa de reunião com a comunidade do Alto Pentencoste, na zonra ural de Cruzeiro do Sul. Em seguida, vai a reunião com a comunidade do Santa Luzia, também na zona rural. À noite, às 18 horas, participa de reunião com a Comunidade do Remanso, zona urbana de Cruzeiro do Sul e, às 20 horas, visita o Festival do Coco em Mâncio Lima.

Nilson Euclides (Psol)

Às 10h30 faz reunião de planejamento de comunicação; 17h – Visita ao Centro Caminho do Sol na Vila Acre.

Sérgio Petecão (PSD)

Às 9 horas faz reunião com amigos em Sea Madureira; Às 11 horas, participa de almoço no chamado Costelão da Marçonaria, Cenário Parque. Às 12h se desloca para Rio Branco. Às 16h faz caminhada na região do Taquari com concentração em frente à Escola Elias Mansour Simão Filho, na Rua do Passeio, 873. Às 18h30 tem reunião com lideranças, mulheres e dirigentes evangélicas da Assembleia de Deus no Espaço Arão.