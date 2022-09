Cantor é preso no Rock in Rio logo após descer do palco

Preso no Rock in RIo no domingo (4), o cantor William Santos Souza , conhecido como MC William do Borel , fez sucesso nos anos 90 ao lado do MC Duda.

Com o parceiro, cantava funks que quase todo carioca daquela geração conhecia, como “Rap da morena” (“Foi num baile funk, um baile do Borel, que eu conheci alguém com a boca de mel”) e “Rap do Borel”: “O demorô para abalar / A-la-la-ôo a-la-la-uê…”).

O funkeiro, hoje com 50 anos, carrega no nome artístico a comunidade onde foi criado, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Foi em uma festa junina na favela que conheceu Duda, com quem se inscreveu e venceu um concurso da produtora Furacão 2000.

Com o sucesso, a dupla chamou a atenção do ícone do pop Lulu Santos. No disco “Eu e Memê, Memê e Eu”, lançado pelo cantor em 1995, William e Duda cantam juntos na faixa “Toda forma de amor”, na qual fazem a introdução com “Rap do Borel”.