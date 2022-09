Capixaba: Prefeitura instala serviço de nota fiscal eletrônica para pessoas jurídicas

Durante o início desta semana, a Prefeitura de Capixaba instalou o serviço de Nota Fiscal Eletrônica em seu site, especificamente para pessoas jurídicas e a partir de agora as empresas só poderão emitir notas pelo site.

Os servidores dos tributos municipais passaram por treinamento com a presença de um técnico da empresa Betha, responsável por implantar o sistema.

A partir de agora, as pessoas jurídicas prestadoras de serviço, que necessitarem de notas fiscais, deverão realizar um cadastro no site da Prefeitura, imprimir o requerimento que é disponibilizado no final do cadastro e em seguida comparecer ao Prédio da Prefeitura, no setor de tributo, localizado na Av. Governador Edmundo Pinto, Centro, portando o requerimento assinado e autenticado para obter a autorização para a emissão das futuras notas.

Vale destacar que por meio da nota fiscal eletrônica, os prestadores de serviços Pessoa Jurídica poderão – eles próprios – emitir suas notas aos tomadores na internet.

A servidora do Tributos, Aurilene Ribeiro, destaca que por enquanto as notas eletrônicas estão disponíveis somente e obrigatoriamente para pessoas jurídicas, “com a instalação do sistema de notas fiscais eletrônicas no site da prefeitura, o setor de tributos NÃO poderá mais emitir essas notas para pessoas jurídicas, ou seja, a partir de agora quem irá emitir notas será a própria pessoa jurídica por meio do sistema eletrônico”, explicou.

Confira abaixo o passo a passo para realização do cadastro conforme imagens a seguir: