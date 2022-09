Cara Delevingne: após imagens em aeroporto, família planeja intervenção

A atriz e modelo Cara Delevingne, 30 anos, fez recentes aparições públicas com uma aparência debilitada e agindo de forma estranha. Segundo o jornal The Sun, familiares e amigos da famosa planejam uma intervenção.

Cara Delevingne foi vista em um aeroporto nos Estados Unidos calçando apenas meias, aparentemente nervosa, com os cabelos desgrenhados e visivelmente fora de si.

Essa foi a última aparição pública dela, que se preparava para embarcar no jato particular de Jay-Z em um aeroporto de Los Angeles.

Segundo fontes do DailyMail, a atriz estava extremamente agitada e não conseguia controlar os movimentos do corpo. Ela foi vista no telefone, curvando-se, deixando cair o telefone e andando muito nervosa e como se não conseguisse parar de se mover.

Cara chegou ao aeroporto com a assistente por volta do meio-dia, horário local e vestia uma camiseta da Britney Spears, calça preta e meias amarelas sem sapatos.

Ainda de acordo com a fonte, no percurso para o aeroporto, Delevingne deixou os pés para fora da janela do carro, além de chegar duas horas atrasada para o voo. A assistente pegou o cachorro da atriz no colo e o chapéu de palha que trazia as palavras “Ressaca” em rosa brilhante enquanto as duas iam em direção à aeronave.

Na semana anterior, a atriz foi fotografada fumando algum tipo de cachimbo sozinha dentro de um carro.

eu tô simplesmente em choque com a situação da Cara Delevingne…

como ela se perdeu tanto? ela era uma das modelos mais bem pagas do MUNDO. trabalhou com Karl Largerfeld, fez vários filmes fodas…

quando ela apareceu naquele evento com megan the stalion ela já tava mal, mas pic.twitter.com/oix8pYG2cF — sarah 🐝 waiting AE (@vaughnfalcone) September 9, 2022