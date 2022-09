Carlos Alberto de Nóbrega é internado com problema pulmonar

Os ouvintes que estavam acompanhando a transmissão do podcast “O Pod é Nosso” nesta quarta-feira (14), foram surpreendidos com a informação de que Carlos Alberto de Nóbrega precisou ser internado após receber o diagnóstico de um problema pulmonar. A informação foi dada em primeira mão pelo próprio apresentador, que entrou ao vivo, diretamente do hospital, para falar sobre o seu quadro de saúde.

De acordo com o contratado do SBT, ainda não é possível cravar quando receberá alta, tendo em vista que precisará permanecer sob supervisão médica por tempo indeterminado: “Estou no semi-intensivo, fazendo um tratamento pulmonar“, anunciou o humorista de 86 anos. Ciente da repercussão que a notícia iria causar, Renan Domingues, esposa do apresentador, se antecipou e tratou de acalmar os fãs do marido.

Embora afirme que o comandante do humorístico “A Praça é Nossa” esteja se sentindo bem dentro das condições em que ele se encontra, a nutróloga disse que Carlos Alberto será submetido a uma nova bateria de exames para que os médicos cheguem ao diagnóstico preciso: “Eu não sei ainda qual é o vírus. Ele está lá [no hospital] por outros cuidados também com relação a vias aéreas. Mas graças a Deus está tudo bem”.

De acordo com o humorista, caso seu quadro permaneça estável e não aja piora nos próximos dias, com tudo dando certo conforme vem sendo planejado pelos profissionais que estão acompanhando o seu caso, poderá deixar o hospital no início da próxima semana: “Segunda-feira, se Deus quiser, eu volto a trabalhar“, concluiu o apresentador do programa “A Praça é Nossa”.

CONTRATO RENOVADO

Nesta segunda-feira (12), Carlos Alberto de Nóbrega usou suas redes sociais para anunciar que renovou seu contrato com o SBT até o início de 2025: “No dia de hoje, ao lado do Júlio (Dantas, diretor financeiro do SBT) meu grande amigo, assinei meu contrato que irá até janeiro de 2025. Devo isso a vocês, meus eternos telespectadores, que sempre me prestigiam. E vamos para que em 2025 eu assine outro contrato”.

A notícia animadora foi muito comemorada por seus quase um milhão de seguidores no Instagram, que além de curtirem a publicação, fizeram questão de deixar um comentário parabenizando o apresentador pela renovação contratual com a emissora de Silvio Santos. Um internauta disse: “Você merece, Carlos Alberto”. Um outro usuário da rede social comentou: “Parabéns! Deus continue te abençoando”.