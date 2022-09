Carreatas de Marcia Bittar no Alto Acre são um sucesso e municípios abraçam candidatura

Neste final de semana, a candidata ao Senado Federal Marcia Bittar (PL), percorreu todos os municípios que fazem parte do Alto Acre. Carreatas, caminhadas e grandes reuniões mostraram a força da candidata oficial do presidente Jair Bolsonaro ao Senado no interior do Acre.

Acompanhada por prefeitos, vereadores e lideranças políticas, Marcia percorreu os comércios de Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil e conversou com moradores. Numa recepção calorosa e querida, a candidata apresentou as bandeiras que defenderá em Brasília.

“O povo acreano é um povo conservador, temente a Deus e que ainda acredita nos valores tradicionais, não foi atoa que em 2018 o nosso presidente Bolsonaro teve quase 80% dos votos válidos em nosso estado e isso vai se repetir novamente esse ano”, disse Marcia.