Carro capota e cai dentro do quintal de uma casa no interior do Acre

O Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul precisou atender uma ocorrência inusitada na noite desta sexta-feira (23). Um grave acidente foi registrado no bairro Nova Olinda. Um carro caiu e ficou escorado na mureta de uma casa após o motorista perder o controle da direção e capotar.

Nenhum morador ficou ferido e o condutor teve apenas lesões leves. Ele foi levado para o Hospital do Juruá por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o condutor trafegava no sentido bairro/centro quando perdeu o controle em uma curva e caiu em um barranco.