Carro de funcionário do Samu sofre curto circuito e pega fogo em via pública de Rio Branco

O veículo de um funcionário público do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pegou fogo na noite deste sábado (24), na Avenida Amadeo Barbosa, no bairro Seis de Agosto, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações do proprietário que trabalha no Samu, ele saiu às 19h do plantão na sede do Serviço e teve que ir até a Rodoviária Internacional de Rio Branco, mas quando voltava pela Avenida Amadeo Barbosa, o carro, modelo Corsa de cor preta e placa MZV-5777, começou a fumaçar e acabou pegando fogo.

O motorista, que também é condutor de ambulância, disse que pegou o extintor de incêndio do próprio veículo, mas o equipamento não funcionou. Outros dois motoristas de veículos que vinham atrás também pararam para ajudar e pegaram os extintores dos próprios carros, porém, também não funcionam.

O fogo se alastrou rapidamente por todo o carro, não dando tempo sequer de tirar o celular, carteira e o uniforme de socorrista do Samu. Populares acionaram o Corpo de Bombeiros Militar, que foi até o local, mas o carro já estava tomado pelas chamas e a equipe não conseguiu mais salvar o veículo, que teve perda total.

Após o fogo ser apagado pelos bombeiros, o veículo ficou no local e foi removido com auxílio de um guincho.