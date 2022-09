Homem mata esposa, ateia fogo em casa e é encontrado carbonizado dentro de carro

De acordo com a delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher, Thatiana Colombo, o suspeito passou o dia ingerindo bebidas alcoólicas, e Cleonice estava na casa da irmã. Durante à noite a mulher retornou para a sua residência, e cerca de 40 minutos depois, vizinhos viram sinal de fogo no imóvel.

As apurações iniciais da Polícia Civil apontam que Mauro matou a esposa e tentou atear fogo na casa, mas as chamas cessaram. Em seguida, ele se trancou em seu carro, que estava na garagem, distante 20 metros da casa, e ateou fogo.

“A vítima foi encontrada morta no chão da casa com uma lesão no pescoço, que pode ter sido causada por uma faca. Tudo indica que ele chegou alcoolizado em casa, proferiu lesões nela, tentou colocar fogo na residência e tirou a própria vida. O corpo do homem foi encontrado carbonizado no porta mala do carro da família”, esclareceu a delgada ao g1.