Casamento do ano: coluna do Luiz Theodoro traz cliques do enlace de Giovannna e Wesley

Um noite de muito glamour. Assim foi o casamento dos amigos Giovanna Ferreira Lima e Wesley Carlos do Nascimento que aconteceu no último sábado, com cerimônia religiosa na igreja de São Peregrino e recepção aos convidados na Maison Borges.

A festa foi perfeita com buffet assinado por Denise Borges, decoração Raimunda El – Shawwa, cerimonial a cargo de Isabel Barros, doces assinados pela La Fifi, bem casados por Atelier do Bem Casado. Tudo perfeito!!!!!.

A noite foi animada pela banda Luan e trio Furacão que colocou os convidados pra dançar atá às quatro da manhã com muito astral. Fotos da Kero Costa .

Parabéns aos pais dos noivos, Sarvia Lima, Celso Ferreira Lima, Ivanete e Raimundo Nonato do Nascimento, que anfitrionaram com perfeição os convidados para a noite que foi chamada de “O CASAMENTO DO ANO”. Felicidade ao Casal!!!!!!

Casamento religioso na Igreja São Peregrino e posteriormente a recepção no Buffet M. Borges . Sábado dia 10 , casamento de Giovanna Ferreira Lima e Wesley Carlos do Nascimento.

A noiva com os pais Celso Ferreira Lima e Sarvia Lima adentrando a igreja.

Raimundo Nonato Ferreira do Nascimento e Ivanete Nascimento , Pais dos noivo e irmã Diana e Roberto Barros e as crianças Alexandre Barros e Laís.

João coelho e Jucilei Sganderla Coelho com os noivos.

Brinde dos noivos . Que casal lindo!!!!!!

Os noivos no salão de esta da Maison Borges.

Vitor Hugo , Antônio Ferreira, Nesvaldo Ferreira, Leonardo, Thiago , Celso Ferreira lima Filho e Wesley.

Os noivos com os padrinhos . Belísssimos!!!!

O “SIM” na Igreja São Peregrino.

Os noivos na mesa do bolo na Maison Borges.

A noiva Giovanna Ferreira Lima com a mãe Sarvia Lima em pose especial para a coluna.

O titular com Celso Ferreira Lima Filho, Giovanna Lima e Sarvia Lima.

Rodrigo Santana , Vitoria Marques , Celso Filho , Giovanna Lima , Bárbara e Paulo Victor lins e Maria Luíza Juca.

Rayanne Braga, Thayanna Grumberg , Jessika Valente , Daniela e Thyago Barlatti.

Adelaide Lima , Julia Lima , Rafael Ferreira Lima , Maria Luíza Juca , Wesley Nascimento, Giovanna Lima , Tiago e Neuswaldo Ferreira Lima.

Matheus Claros e Juliana Roque.

Luiz Theodoro , João Coelho , Giovanna Lima , Sarvia Lima e Jucilei Coelho.

Giovanna Lima, Clara Lima e Valentina Lima.

O momento mágico. Felicidade ao casal !!!!!

Os pais da noiva . Lindos!!!!!

Um brinde ao amor!!!!

Os noivos com flahe para a coluna.

Celebranco com Celso, Thiago, Giovana , Wesley, Larissa Marinello e Eduardo Nogueira . Que gente linda!!!!