Casas de apostas: quais as mais seguras?

As apostas esportivas têm se tornado uma verdadeira febre no país e é cada vez mais comum encontrarmos novos sites oferecendo oportunidades para se apostar no seu time de coração.

Se por um lado há um ponto positivo – o de existirem muitas opções para fazer as melhores apostas -, por outro sempre fica uma dúvida: como saber quais são as casas de apostas mais seguras?

Embora nem sempre seja algo simples de se definir, existem alguns pontos que podem ser observados pelos apostadores. É o que vamos mostrar neste artigo.

Como saber se uma casa de apostas é segura?

De uma maneira geral, as principais casas de apostas do mundo estão legalmente registradas, possuem endereço próprio e obedecem aos critérios exigidos para que possam funcionar de maneira correta.

De todo modo, com a popularização das apostas esportivas e o surgimento cada vez maior de novas plataformas, é normal que apareçam dúvidas a respeito da confiabilidade ou não de uma casa.

É sempre possível surgirem plataformas que nem sempre trazem a segurança necessária para o apostador, apresentando, por exemplo, um suporte precário ao usuário. O que é sempre ruim.

Por isso, se o usuário é novato no mercado e não sabe muito por onde começar, é importante pesquisar bem a respeito das plataformas através de sites especializados e fóruns na internet.

Sites como a bet365, que é de fácil navegabilidade e amplamente utilizada por amadores e profissionais, pode ser uma boa opção para quem pretende começar a investir seu dinheiro neste novo mercado.

Uma dica interessante para saber mais sobre a confiabilidade das casas é checar a reputação delas em sites como o Reclame Aqui.

Quesitos essenciais na hora de escolher uma boa casa de apostas online

A segurança é algo fundamental, mas existem ainda outros pontos que podem ser observados pelo apostador na hora de escolher uma boa casa para realizar suas apostas online.

Um dos principais é a navegabilidade. Ou seja: você consegue navegar com tranquilidade ou fica meio perdido para encontrar as apostas que quer fazer? Um site com visual amigável é muito importante para que sua experiência como usuário seja algo divertida e não estressante.

Variedade nas opções de depósito ou saque também é algo que deve ser levado em conta. Anos atrás eram necessários vários dias para que o valor depositado fosse creditado na plataforma de apostas.

Hoje em dia, com a adoção do pix, em questão de segundos já é possível ter crédito na conta e realizar suas apostas com calma e sem ansiedade.

Também é legal identificar quais os esportes e competições que estão disponíveis na plataforma. Afinal, de nada adianta ser especialista em alguma modalidade e ela não ser oferecida no site em que se cadastrou?

Esse é um ponto bem importante, especialmente porque muitas vezes novas plataformas não disponibilizam tantas opções em relação a outras mais tradicionais. Quanto mais eventos disponibilizados, melhor pode ser a experiência no site.

Bônus de boas vindas

Um dos principais atrativos para quem está buscando uma casa de apostas para se cadastrar são os chamados “bônus de boas vindas” oferecidos por muitas dessas plataformas.

Existem vários tipos de bônus de boas vindas. Algumas casas oferecem uma aposta sem riscos, outras um bônus de 100% do valor do primeiro depósito. Tem site, porém, que não oferece nenhum tipo de bônus.

Vale a pena procurar plataformas que disponibilizam ofertas interessantes, assim como é importante ler com atenção todos os termos e condições da promoção para evitar surpresas desagradáveis.

Atendimento ao cliente

Não há nada pior para um usuário de qualquer serviço do que precisar de algum tipo de auxílio e o suporte oferecer um atendimento ineficiente. Essa afirmação também se aplica para as apostas esportivas.

É muito importante para quem está procurando se cadastrar em um site de apostas verificar se a casa em questão oferece um bom suporte.

Para isso, mais uma vez vale a pena checar o feedback dado em relação à plataforma em sites como o Reclame Aqui.

Além disso, é interessante também observar a quantidade de canais de comunicação oferecidos pelo site, incluindo e-mail, chat etc.