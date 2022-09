“Caso não chova na próxima semana, vamos voltar ao ponto zero”, diz Defesa Civil sobre Rio Acre

As poucas chuvas dos últimos dias ajudaram a amenizar a quantidade de fumaça, mas a situação de criticidade relacionada à seca no Acre ainda preocupa, de acordo com o coronel Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil do município de Rio Branco.

“Essa chuva que aconteceu na última quarta-feira, além do grande transtorno que trouxe, com mais de 100 imóveis atingidos que ainda estamos trabalhando para tentar recuperar, trouxe um alívio para questão da qualidade e da umidade relativa do ar, mas não resolve a situação de seca”, disse o coronel.

Houve um aumento de 48 centímetros do nível do Rio Acre, mas em apenas dois dias essa elevação já reduzir em 20 centímetros. “Não mudou nada, por enquanto. É a mesma situação. Mesmo com um pouco de elevação continuamos com a captação e com os abastecimentos da mesma forma”, lembrou.

O coronel disse que a previsão é de que ao longo do mês de novembro a situação de seca deverá começar a melhorar. “Mas só a partir de dezembro é que teremos uma situação mais equilibrada, com as represas retornando e também os poços”, destacou o coordenador da Defesa Civil.

Existe uma previsão de chuva para a próxima semana, mas caso não chova, vamos voltar ao ponto zero”, concluiu.