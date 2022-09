Causa da morte da rainha Elizabeth II é revelada; veja atestado de óbito

Enfim, a causa da morte de Elizabeth II foi revelada. Monarca mais longeva do Reino Unido, a rainha morreu por causas naturais, de acordo com atestado de óbito divulgado nesta quinta-feira (29/9).

O documento foi emitido pelo Registro Geral da Escócia. A soberana faleceu no último dia 8, aos 96 anos, no Palácio da Balmoral, na Escócia, reduto de férias preferido da majestade.

Segundo o atestado, a rainha morreu às 15h10 no horário local, 11h10 no horário de Brasília. O anúncio do falecimento só foi divulgado pelo Palácio de Buckingham três horas depois. Ainda de acordo com o Registro Geral da Escócia, a filha da monarca, a princesa Anne, foi quem registrou o óbito.

A morte da rainha comoveu o mundo. Elizabeth completou 96 anos em abril. Ela esteve à frente do trono britânico por 70 anos. Do casamento com o príncipe Philip ao longo de mais de sete décadas, a majestade teve quatro filhos, oito netos e 12 bisnetos. No último ano, a monarca foi hospitalizada e enfrentou problemas de saúde, entre eles, dores nas costas, que dificultavam sua mobilidade.

O funeral da soberana durou 10 dias e foi permeado por homenagens, de fãs e familiares. O período de luto no Reino Unido acaba de encerrar.

Quem assumiu o trono britânico foi o rei Charles III, primogênito da monarca.

Getty Images

Com a morte de Elizabeth e a ascensão de Charles ao trono, confira como fica a linha sucessória:

O duque de Cambridge – Príncipe William

Príncipe George de Cambridge

Princesa Charlotte de Cambridge

Príncipe Luís de Cambridge

O duque de Sussex – Príncipe Harry

Mestre Archie Mountbatten-Windsor

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor

O duque de York – Príncipe Andrew

Princesa Beatrice de York

Sienna Mapelli Mozzi (filha de Beatrice)

Princesa Eugenie de York

August Brooksbank (filho de Eugenie)

O conde de Wessex – Príncipe Edward

James, Visconde Severn

Lady Louise Mountbatten-Windsor

A princesa Real – Princesa Anne

Peter Phillips

Savannah Phillips

Ilha Phillips

Zara Tindall