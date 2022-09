CBF define os mandos de campo da final da Copa do Brasil

Nesta terça-feira (20/9), a partir das 11h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ocorrerá o sorteio da ordem dos mandos de campo da grande final da Copa do Brasil disputada entre Flamengo x Corinthians.

Vale destacar que, mesmo sem os mandos definidos, as datas já estavam confirmadas. O jogo de ida será disputado no dia 12/10 e o da volta na semana seguinte, no dia 19/10. Além disso, como de costume, os jogos deverão acontecer no horário das 21h30.

O Flamengo chegou à decisão após eliminar o São Paulo nas semifinais. Já o Corinthians avançou após bater o Fluminense.

Com o cruzamento na final da Copa do Brasil, Flamengo x Corinthians se enfrentarão seis vezes em um único ano. Além dos jogos de ida e volta da final, os clubes já se cruzaram nas quartas da Libertadores, onde o Rubro-Negro levou a melhor vencendo os dois jogos, um duelo pelo Brasileirão com vitória do Corinthians e ainda voltam se enfrentar no 2º turno.

No século, as temporadas com mais encontros foram em 2018 e 2019, com quatro jogos por Brasileirão e Copa do Brasil, e também em 2010, nos jogo de Brasileirão e oitavas de Libertadores.

Será a primeira vez em que os times de maiores torcida do país irão se enfrentar na decisão da Copa do Brasil. Como ambos os times são tricampeões da competição, quem levantar o caneco de 2022 irá se igualar ao Palmeiras, se tornando o 3º maior campeão da Copa do Brasil.

Confira a lista dos maiores vencedores da competição nacional:

Cruzeiro: 6 títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018

Grêmio: 5 títulos (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)

Palmeiras: 4 títulos (1998, 2012, 2015 e 2020)

Flamengo: 3 títulos (1990, 2006 e 2013)

Corinthians: 3 títulos (1995, 2002 e 2009)

Atlético-MG: 2 títulos (2014 e 2021)

Fluminense: 1 título (2007)

Internacional: 1 título (1992)

Athletico-PR: 1 título (2019)

Vasco: 1 título (2011)

Santos: 1 título (2010)

Sport: 1 título (2008)

Criciúma: 1 título (1991)

Juventude: 1 título (1999)

Santo André: 1 título (2004)

Paulista (2005)