Champions: Bayern x Barcelona; onde assistir, escalações e palpites

O Bayern já garantiu uma vitória importante sobre a Inter de Milão , fora de casa, na estreia e agora tem mais um desafio pela frente no duelo com o Barcelona. Mesmo sem Lewandowski, o clube alemão já imprimiu goleadas neste início de temporada, o que leva a equipe a uma marca superior a três gols por jogo. Por outro lado, empatou as últimas três partidas pela Bundesliga. Jogando em casa, o time bávaro pode ser considerado favorito.

O Barcelona tem aproveitado o reforço de Lewandowski, tendo sido a goleada sobre o Viktoria Plzen, na semana passada, um sinal claro do novo ataque catalão. Assim como o adversário desta terça, o time espanhol tem balançado a rede com frequência e também tem uma média acima dos três gols por partida. A expectativa do clube espanhol é que Lewa se sinta em casa atuando em Munique e faça valer a “lei do ex” em busca da vitória.