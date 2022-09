Champions League abre sua fase de grupos nesta terça; saiba de tudo

Atual campeão, o Real Madrid é o “rei” da competição e abre, como sempre, o grupo dos principais candidatos ao caneco, assim como camisas pesadas como Liverpool e Bayern de Munique, além dos ricos e sempre cotados PSG e Manchester City. Mas há muito mais do que “apenas” a briga pela Orelhuda.

Quais jogos são imperdíveis no calendário da Champions? Quem pode furar a fila dos favoritos e embolar a disputa pelo título? Quantos brasileiros estão garantidos no torneio? E o dinheiro da premiação a cada etapa alcançada?

O ESPN.com.br responde a essas e outras perguntas abaixo no GUIA COMPLETO da Liga dos Campeões e abre as portas para mais uma temporada que promete ser emocionante em solo europeu.

Quais são os grupos?

A Uefa definiu, em sorteio realizado na penúltima semana de agosto, os oito grupos para o atual estágio da Champions League. A expectativa de uma chave da morte se confirmou, com Bayern, Barcelona e Inter de Milão sendo obrigados a medir forças logo de cara e disputar “apenas” duas vagas nas oitavas de final.

Ou seja, é certeza que ao menos um ficará pelo caminho. E mais surpresas podem acontecer…

Outros enfrentamentos de destaque ficam para Ajax e Liverpool, no grupo A, Milan e Chelsea, lado a lado no E, e mais Paris Saint-Germain, Juventus e Benfica juntos no H.

Veja abaixo como ficaram todas as chaves da disputa:

Quem são os favoritos de cada chave?

Muita gente larga como favorito absoluto a terminar com o primeiro lugar do grupo ou, no mínimo, garantir uma vaga nas oitavas de final com a segunda melhor campanha. Mas alguns são bem mais candidatos do que outros, como mostra o FiveThirtyEight.

De acordo com a projeção do site parceiro da ESPN e especializado em estatísticas do esporte, Manchester City, PSG e Bayern de Munique são os maiores favoritos de seus grupos, com ao menos 90% de chances de avançar às oitavas de final. Uma desclassificação do trio seria uma enorme surpresa, portanto.

Logo depois aparecem Real Madrid e Liverpool, com 81%, Tottenham, com 75%, e Chelsea, com 68%. A chave com menor favoritismo é a B, em que o Atlético de Madrid se destaca, com 66%, mas não a ponto de se sobressair tanto sobre seus principais adversários.

A curiosidade da estatística é que, pelo favoritômetro, os quatro italianos têm mais chances de irem à Europa League do que avançar às oitavas. Napoli, Inter de Milão, Milan e Juventus são destacados como as terceiras forças de suas chaves.

Veja abaixo quem tem mais chance de ir às oitavas ou acabar na Europa League:

Quem vai ser o campeão?

É cedo para apontar um favorito? Claro, mas já é possível destacar aqueles que, salvo algum tropeço de proporções drásticas, brigarão pelo troféu provavelmente até as fases mais agudas da competição.

Pelas projeções do FiveThirtyEight, quem larga à frente de todos é o Bayern de Munique, com 21% de chances de ser campeão europeu novamente. O último título dos alemães foi na temporada 2019/20 e com 100% de aproveitamento.

Atrás estão Manchester City (18%) e PSG (13%), curiosamente dois dos elencos mais badalados do planeta (veja mais abaixo), mas que ainda não sabem o que é vencer a Champions. O máximo que conseguiram foi o vice, nas temporadas 2019/20 (PSG) e 2020/21 (City).

Finalistas na edição passada, Liverpool e Real Madrid fecham o top 5 dos principais candidatos ao título segundo o site parceiro da ESPN. O mais curioso é que o time espanhol, maior campeão europeu com 14 taças, aparece com apenas 5% de chances agora… Alguém duvida de Vini Jr. e companhia?

Quais vão ser os melhores jogos da primeira fase?

Dentre tantos jogos que certamente merecem uma atenção especial do fã de esporte, destacamos 12 que vão obrigatoriamente roubar toda a atenção da rodada.

Já começa logo na semana de abertura da fase de grupos, com PSG x Juventus em Paris nesta terça-feira (6) e depois Inter de Milão x Bayern de Munique na quarta (7).

Inter e Bayern, aliás, ainda farão outro duelo entre si e também jogarão contra o Barcelona, o que atrai expectativas enormes sobre o Grupo C.

Veja abaixo jogos imperdíveis:

6/9 – PSG x Juventus

7/9 – Inter de Milão x Bayern

13/9 – Bayern x Barcelona e Liverpool x Ajax

4/10 – Inter de Milão x Barcelona

5/10 – Chelsea x Milan

11/10 – Milan x Chelsea

12/10 – Barcelona x Inter de Milão

26/10 – Barcelona x Bayern e Ajax x Liverpool

1/11 – Bayern x Inter de Milão

2/11 – Juventus x PSG

Quais times podem surpreender?

Primeiro de tudo é preciso entender o que seria uma surpresa na atual Liga dos Campeões. Fora os cinco favoritos destacados no mundo todo (Bayern, Manchester City, PSG, Real Madrid e Liverpool), que somam juntos 68% de chances de ganhar o título pelas projeções do FiveThirtyEight, todos os outros seriam zebras?

Esse cenário coloca no mesmo balaio, então, equipes tradicionais como Chelsea, Barcelona e Juventus, que se reforçaram com alguns dos grandes e cobiçados jogadores na janela de transferências e certamente esperam mais do que apenas participar da disputa.

Fora esses oito clubes, parece difícil apontar algum time capaz de aprontar. O Ajax seria um candidato natural, pela história no torneio e a capacidade de apresentar futebol envolvente, mas é necessário saber qual o nível do campeão holandês após perder alguns de seus principais jogadores e o técnico de uma temporada para a outra.

Inter de Milão, Tottenham, Milan e Benfica vão certamente brigar para ir ao mata-mata, mas hoje não parecem ter a força necessária para incomodar os favoritos. A tendência é que, salvo alguma surpresa gigantesca, o troféu da Liga dos Campeões acabe mesmo nas mãos dos mais fortes.

Quais são os elencos mais e menos valiosos?

Aqui, como o dinheiro fala mais alto, impossível escapar daqueles que já são os principais times no torneio. Ainda que haja espaço para uma surpresa.

O Real Madrid, atual campeão e com craques do quilate de Vinicius Jr. e Benzema, é apenas o 7º elenco mais valioso da Champions. De acordo com o site Transfermarkt, os merengues valem 786,5 milhões de euros, o que equivale a R$ 4 bilhões na cotação atual.

Acima dele estão Barcelona, Chelsea, Bayern de Munique, Liverpool, PSG e aquele que é o único a superar a barreira de 1 bilhão de euros: o Manchester City, cujo plantel tem avaliação em torno de R$ 5,25 bilhões pelo Transfermarkt. Esse número, claro, ficou turbinado após a chegada de Erling Haaland.

Na outra prateleira, a Liga dos Campeões também possui os times mais modestos na briga por classificação. O oposto ao Manchester City é o Maccabi Haifa, time de Israel que tem elenco avaliado em 18,2 milhões de euros (R$ 94,5 milhões).

Esse número é quase um décimo do quanto vale Kylian Mbappé, avaliado em 160 milhões de euros (R$ 831 milhões) pelo mesmo site.

Além dos israelenses, só quatro times têm elenco avaliado em menos de 100 milhões de euros: Viktoria Plzen, Shakhtar Donetsk, Copenhagen e Dínamo Zagreb.

Quais as datas e o calendário completo?

A primeira rodada da fase de grupos da Champions está programada para acontecer nesta semana, nos dias 6 e 7 de setembro (terça e quarta-feiras).

O calendário da Uefa também marca as rodadas seguintes para: 13 e 14 de setembro, 4 e 5 de outubro, 11 e 12 de outubro, 25 e 26 de outubro e 1º e 2 de novembro.

Após a definição dos 16 classificados, haverá um sorteio para decidir quem enfrenta quem no mata-mata. Pela programação inicial da Uefa, as oitavas de final acontecem entre 14, 15, 21 e 22 de fevereiro, com as segundas partidas em 7, 8, 14 e 15 de março.

As quartas estão marcadas para os dias 11, 12, 18 e 19 de abril, enquanto as semifinais acontecem em 9, 10, 16 e 17 de maio.

Quantos brasileiros vão jogar?

Pelo menos 49 jogadores brasileiros estão garantidos na fase de grupos da Champions League. A lista já não leva em consideração aqueles com dupla nacionalidade, como Jorginho, volante do Chelsea naturalizado italiano.

Entre os brasileiros, uma boa parte integra inclusive a seleção de Tite (Neymar, Marquinhos, Alisson, Vinicius Jr., Thiago Silva, Militão, Raphinha, Richarlison, Fabinho, Ederson, Alex Sandro, Danilo…) e outros sonham em chegar lá ou se firmar (Arthur, Lucas Veríssimo, Alex Telles, Matheus Cunha, David Neres…).

Chama atenção a ausência de jogadores que estavam acostumados à disputa, casos de Casemiro, que trocou o Real Madrid pelo Manchester United, Gabriel Jesus, que deixou o Manchester City para ir ao Arsenal, e Antony, outro reforço do United após dois anos de Ajax.

Dos 32 clubes, Ajax, Bayern, Borussia Dortmund, Celtic, Club Brugge, Copenhagen, Dínamo de Zagreb, Inter de Milão, Maccabi Haifa, Rangers, RB Leipzig não têm nenhum brasileiro no elenco.

Veja abaixo a lista completa:

ATLÉTICO DE MADRID – Felipe (zagueiro) e Matheus Cunha (atacante)

BARCELONA – Raphinha (atacante)

BAYER LEVERKUSEN – Paulinho (atacante)

BENFICA – Helton Leite (goleiro), Gilberto (lateral-direito), Lucas Veríssimo (zagueiro), Morato (zagueiro), João Victor (zagueiro), David Neres (atacante) e Rodrigo Pinho (atacante)

CHELSEA – Thiago Silva (zagueiro)

EINTRACHT FRANKFURT – Tuta (zagueiro)

JUVENTUS – Danilo (lateral-direito), Bremer (zagueiro), Alex Sandro (lateral-esquerdo) e Kaio Jorge (atacante)

LIVERPOOL – Alisson (goleiro), Fabinho (volante), Arthur (volante) e Roberto Firmino (atacante)

MANCHESTER CITY – Ederson (goleiro)

MILAN – Junior Messias (atacante)

NAPOLI – Juan Jesus (zagueiro)

OLYMPIQUE DE MARSELHA – Gerson (volante)

PORTO – Samuel (goleiro), Wendell (lateral-esquerdo), Otávio (meia), Pepê (meia), Galeno (meia), Gabriel Veron (atacante), Evanilson (atacante) e Fernando Andrade (atacante)

PSG – Marquinhos (zagueiro) e Neymar (atacante)

RB SALZBURG – Bernardo (lateral-esquerdo) e Fernando (atacante)

REAL MADRID – Éder Militão (zagueiro), Rodrygo (atacante) e Vinicius Jr. (atacante)

SEVILLA – Marcão (zagueiro), Alex Telles (lateral-esquerdo) e Fernando (volante)

SHAKHTAR DONETSK – Lucas Taylor (lateral-direito)

SPORTING – Matheus Reis (lateral-esquerdo)

TOTTENHAM – Emerson Royal (lateral-direito), Lucas Moura (atacante) e Richarlison (atacante)

VIKTORIA PLZEN – Cadu (meia)

Qual a premiação total?

Em documento enviado aos clubes em 4 de julho deste ano, a Uefa confirmou os valores que pagará a cada etapa da Champions League. A grana é absurda…

O campeão europeu deste ano pode garantir, em prêmios, o valor máximo de 85,14 milhões de euros, o equivalente a pouco mais de R$ 442 milhões na cotação mais atualizada.

Essa, claro, é a quantia que só um dos 32 clubes da fase de grupos atingirá, caso ganhe todos os jogos da primeira fase e termine com o título. Mas a Uefa paga dividendos ao longo da competição, o que turbina os cofres até daqueles que não almejam a conquista.

Veja a premiação detalhada:

Disputar a fase de grupos – 15,64 milhões de euros (R$ 81,23 milhões)

Vitória na fase de grupos – 2,8 milhões de euros (R$ 14,54 milhões)

Empate na fase de grupos – 930 mil euros (R$ 4,83 milhões)

Vaga nas oitavas – 9,6 milhões de euros (R$ 49,86 milhões)

Vaga nas quartas – 10,6 milhões de euros (R$ 55,05 milhões)

Vaga na semifinal – 12,5 milhões de euros (R$ 64,92 milhões)

Disputar a final – 15,5 milhões de euros (R$ 80,5 milhões)

Ser campeão – 4,5 milhões de euros (R$ 23,37 milhões)

Onde e quando vai ser a grande final?

A decisão da Liga dos Campeões está marcada no calendário da Uefa para 10 de junho de 2023, um sábado, como tem sido costume em anos recentes.

O palco da partida tão aguardada também está definido: o Atatürk Olympic Stadium, em Istambul, na Turquia.

O estádio deveria ter recebido a decisão de 2020, mas a pandemia de COVID-19 mudou completamente os planos da Uefa, que optou por realizar uma fase decisiva inteira, a partir das quartas de final, em Lisboa, nas casas de Benfica (Luz) e Sporting (Alvalade).

A Turquia, então, sediaria a final em 2021, mas a pandemia também prejudicou o organograma. Agora, se nada obrigar uma nova alteração, a Champions voltará a Istambul, que recebeu a decisão em 2004/05, aquela famosa em que o Liverpool bateu o Milan nos pênaltis após reverter uma vantagem por 3 a 0.

Depois de Istambul, a Uefa também definiu as sedes das duas próximas finais: Wembley, em Londres, para a temporada 2023/24, e Allianz Arena, em Munique, em 2024/25.