Chegada de frio polar pode causar temporais no Acre nesta quinta-feira, alerta Friale

O pesquisador Davi Friale voltou a alertar para mais uma onda de frio polar que deve chegar ao Acre na noite desta quarta-feira (28) para quinta-feira (29).

“Logo nas primeiras desta quinta-feira, os ventos de sudeste estarão soprando e o choque da massa polar com o ar úmido da região provocará chuvas generalizadas no Acre, com alta probabilidade de serem fortes e acompanhadas de raios e ventanias”, escreveu em seu site O Tempo Aqui.

De acordo com Friale, em Rio Branco, as chuvas ocorrerão desde as primeiras horas, “mas será no centro do Acre e no vale do Juruá que deverão ocorrer fortes temporais, durante o dia”.

Ele alertou à população para possível queda de galhos e árvores e destelhamento e danos às edificações.

“A temperatura sofrerá sensível diminuição, com características de uma leve friagem, nesta quinta-feira. Ao amanhecer de sexta-feira e de sábado, as mínimas deverão oscilar entre 17 e 20ºC, nos municípios do leste e do sul acreano”, disse.