Christiane Torloni vai ao Rock in Rio com novo namorado; veja quem é

Christiane Torloni teve seu “dia de rock” com um novo “bebê”. A atriz prestigiou o quarto dia do Rock in Rio acompanhada do novo namorado, Randal Juliano.

Profissional do teatro, o eleito de Christiane Torloni é operador de som e trabalha com a atriz em turnês pelo Brasil, de acordo com o jornal Extra.

Este é o primeiro Rock in Rio de Christiane com o amado, mas romance já não é novidade para seus fãs, segundo o Gshow.

Em outubro de 2021, por exemplo, ela posou com o namorado ao lado de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, nos bastidores de uma peça.

Torloni é um “símbolo” do Rock in Rio. Em 2011, ela apareceu visivelmente alterada em uma entrevista e soltou a pérola: “Hoje é dia de rock, bebê!”. A frase virou meme e a atriz passou a ser presença fixa no festival.