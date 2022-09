Ciclismo do Acre não chega ao pódio nos Jogos da Juventude; veja a colocação

Ele ainda competiu nas provas de velocidade e por pontos, ficando em 12º e oitavo lugar, respectivamente.

Além de Mauro Henrique, Ian Silva Assunção e Ana Maria Santos também competiram pelo Acre na modalidade. Ian Silva foi 27º colocado na prova de velocidade no naipe masculino com o tempo de 13s53 e Ana Maria ficou em 30º lugar na prova de velocidade entre as mulheres com o tempo de 18s68.