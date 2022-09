Cine Araújo: confira as estreias e a programação da semana

Nesta semana, o Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping, traz três novos filmes para o público. “Predestinado” é um longa brasileiro que conta a história de José Arigó, que por intermédio do espírito do Dr. Fritz, médico alemão falecido durante a Primeira Guerra Mundial, se tornou uma esperança de cura para milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele foi alvo de críticas por parte dos mais céticos, mas com o apoio de sua esposa, conseguiu salvar inúmeras vidas por intermédio da cirurgia espiritual.

Kya é uma garota abandonada, que teve que se criar sozinha no brejo da Carolina do Norte. Por anos, rumores da “Menina do Brejo” assombraram Barkley Cove, isolando a afiada e inteligente Kya de sua comunidade. Atraída por dois jovens na cidade, Kya se abre para um mundo novo e estimulante, mas quando um deles é encontrado morto, ela é imediatamente considerada a principal suspeita. Confira o filme “Um Lugar Bem Longe Daqui” para saber como essa história termina.

“Era Uma Vez Um Gênio” retrata a experiência que muitos queriam ter, um encontro com o gênio da lâmpada, mas no longa um acadêmico encontra um gênio que lhe oferece três desejos em troca de sua liberdade.

E continuam em cartaz os filmes Thor: Amor e Trovão, Minions 2: A Origem de Gru, After: Depois da Promessa, Não! Não Olhe!, Dragon Ball Super: Super Hero e A Fera. Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias, terminais de autoatendimento e no site www.ingresso.com.

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

SALA 01 – (2D) – PRÉ-ESTREIA PINÓQUIO – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 137 MIN – verificar classificação

SAB, DOM E SEG: 15:00

SALA 01 – (2D) – THOR: AMOR E TROVÃO – DUBLADO

FANTASIA – 119 MIN – verificar classificação

Diariamente: 19h

SALA 01 – (2D) – PREDESTINADO – NACIONAL

DRAMA – 108 MIN – verificar classificação

Diariamente: 16h45 e 21h30

____________________________________

SALA 02 – (2D) – MINIONS 2: A ORIGEM DE GRU – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 87 MIN – verificar classificação

Diariamente: 17h

SALA 02 – (2D) – UM LUGAR BEM LONGE DAQUI – DUBLADO

DRAMA – 125 MIN – verificar classificação

Diariamente: 19h e 21h15

____________________________________

SALA 03 – (2D) – AFTER: DEPOIS DA PROMESSA – DUBLADO

ROMANCE – 95 MIN – verificar classificação

Diariamente: 16h30

SALA 03 – (2D) – NÃO! NÃO OLHE! – DUBLADO

TERROR – 130 MIN – verificar classificação

Diariamente: 19h e 21h30

____________________________________

SALA 04 – (2D) – EM MANUTENÇÃO

___________________________________

SALA 05 – (2D) – O LENDÁRIO CÃO GUERREIRO – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 103 MIN – verificar classificação

SAB, DOM E SEG: 15h30

SALA 05 – (2D) – DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 101 MIN – verificar classificação

Diariamente: 17h30

SALA 05 – (2D) – MINIONS 2: A ORIGEM DE GRU – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 87 MIN – verificar classificação

Diariamente: 19h30

SALA 05 – (2D) –NÃO! NÃO OLHE! – LEGENDADO

TERROR – 130 MIN – verificar classificação

Diariamente: 21h45

____________________________________

SALA 06 – (2D) – ERA UMA VEZ UM GÊNIO – DUBLADO

FANTASIA – 109 MIN – verificar classificação

SAB, DOM E SEG: 15h

Diariamente: 19h

SALA 06 – (2D) – A FERA – DUBLADO

DRAMA – 103 MIN – verificar classificação

Diariamente: 17h15

SALA 06 – (2D) – UM LUGAR BEM LONGE DAQUI – LEGENDADO

DRAMA – 125 MIN – verificar classificação

Diariamente: 21h15

