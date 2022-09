Cinema e streaming: veja as estreias desta semana

Para alguns felizardos, esta semana é de feriado prolongado por conta do 7 de Setembro. E não tem nada melhor do que curtir um cineminha para aproveitar, né? O destaque entre as estreias nos cinemas fica com o longa Ingresso Para o Paraíso, comédia romântica protagonizada por Julia Roberts e George Clooney que chega ao circuito comercial nesta quinta-feira (8/9).

Na produção, os vencedores do Oscar voltam às telonas como um casal divorciado reunido novamente graças a uma missão em comum. Eles querem impedir sua filha, completamente apaixonada, de cometer o mesmo erro deles no passado: se casar.

Veja o trailer:

Confira essas e outras opções nos cinemas e nos streamings:

Cinemas

Men — Faces do Medo

Na sequência de uma tragédia pessoal, Harper retira-se sozinha para uma zona rural inglesa, esperando ter encontrado um lugar onde possa recuperar. Mas alguém ou algo dos bosques circundantes parece persegui-la. O que começa como um pavor latente torna-se um pesadelo formado, habitado pelas suas memórias e medos.

O Território

O povo indígena Uru-eu-wau-wau viu sua população diminuir e sua cultura ser ameaçada desde o contato com os brancos brasileiros. Embora prometida a autonomia sobre seu território de floresta tropical, eles enfrentaram incursões ilegais de extração de madeira, mineração ambientalmente destrutiva e, mais recentemente, invasões de grilagem de terras, estimuladas por políticos de direita como o presidente Jair Bolsonaro. Tendo o desmatamento como consequência, o problema se tornou global.

Minha Família Perfeita

Fred é um publicitário de sucesso que está prestes a se casar com Denise, o amor de sua vida. Mas Fred tem um segredo: uma família completamente alucinada. Por isso, ele resolve contratar atores para representá-los, mas o tiro sai pela culatra quando eles se mostram mais amalucados que sua família verdadeira.

Tromba Trem: O Filme

Gajah, um elefante sem memória, é alçado ao status de celebridade do dia para a noite, e acaba se afastando de seus velhos companheiros de viagem no Tromba Trem. O estrelato dura pouco pois ele acaba se tornando o principal suspeito de misteriosos raptos.

Salem’s Lot

Remake de Os Vampiros de Salém, de Stephen King, acompanha o escritor de sucesso Benjamin “Ben” Mears que retorna à sua cidade natal, Salem’s Lot, Maine, esperando escrever um novo romance sobre a Casa Marsten.

Streaming

Netflix

Antraz: EUA Sob Ataque

Antraz: EUA Sob Ataque conta a história dos ataques de antraz que assombraram os Estados Unidos em 2001 e deram início a uma das maiores e mais complexas investigações já conduzidas pelo FBI. Cinco americanos morreram e pelo menos 17 adoeceram pelo que veio a ser um dos piores ataques biológicos da história dos EUA, uma semana após o fatídico 11 de setembro.

Tendo como cenário os EUA e outros países no clima tenso da guerra contra o terrorismo, os espectadores verão um retrato da incrível jornada científica de envenenamento, obsessão e paranóia. Combinando entrevistas e reconstituições baseadas em e-mails e notas do FBI, o documentário também traz à tona as emocionantes histórias dos investigadores, sobreviventes e familiares das vítimas.

Fim da Estrada

Neste suspense de ação, uma viagem de carro se transforma em um verdadeiro inferno para Brenda, seus dois filhos e o irmão Reggie. Depois de testemunhar um assassinato violento, a família vira alvo de um misterioso assassino. Em pleno deserto, sem qualquer possibilidade de ajuda, Brenda enfrenta uma luta mortal para manter a família viva.