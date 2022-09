Claudia Raia faturou fortuna com anúncio de gravidez: saiba o valor

Claudia Raia anunciou nessa segunda-feira (19/9) que está esperando o seu terceiro filho, fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello, aos 55 anos. A notícia foi dada pelo Instagram, em um post patrocinado que rendeu um bom dinheiro para a famosa.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do UOL, Claudia Raia faturou R$ 250 mil para anunciar a gravidez com o teste da marca Clear Blue.

O valor é considerado acima do que a empresa costuma pagar para outras famosas, já que a notícia poderia causar engajamento por ser bem inesperada.

O teste mostrado no anúncio por Raia custa R$ 50. Ou seja: ela faturou o equivalente a cinco mil testes da mesma marca vendidos em farmácias.