Cobertura duplex de Viih Tube é avaliada em R$ 2 milhões

Viih Tube se tornou um dos assuntos mais comentados dessa terça-feira (20/9), ao anunciar em suas redes sociais que está esperando seu primeiro filho. O bebê é fruto da recente relação da influenciadora digital com o ex-BBB, Eliezer, que participou da última edição do reality show da TV Globo.

A influenciadora também já participou do Big Brother Brasil, na 21ª edição, mas, apesar de ficar conhecida nacionalmente por isso, sua carreira começou há bastante tempo. A prova disso são os bens que ela já conseguiu adquirir com penas 22 anos de idade: Viih é dona de uma cobertura duplex no Morumbi, área nobre de São Paulo (SP). O apartamento ocupa uma área de 400 m² e custou cerca de R$ 2 milhões.

Além da bela vista com área verde, o imóvel localizado no oitavo andar conta com sauna, piscina, churrasqueira, closet, quatro quartos, sala com lareira e elevador privativo.

