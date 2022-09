Colégio Batista Betel (CBB) promove excursão com alunos do ensino médio

O Colégio Batista Betel (CBB) acaba de promover uma excursão com os alunos do ensino médio pelo Vale do Juruá. A atividade extraclasse, incluiu viagem aos municípios do Bujari, Sena Madureira e Feijó visando conhecer as potencialidades econômica destes municípios como também sua riqueza histórica, geográfica e cultural.

A excursão liderada pela professora de geografia, Eliana, e a coordenação pedagógica do CBB, saiu de Rio Branco na sexta-feira (23) e retornou neste domingo (25). A viagem teve como principal objetivo fazer com que o aluno compreenda que o conhecimento não é somente produzido no espaço escolar mais em outros lugares, incluindo os lugares que muitas vezes o próprio jovem acreano não conhece mesmo morando aqui no estado.

“Na maioria das vezes, os alunos conhecem através dos livros e outros recursos didáticos oferecidos pela escola espaços e culturas que se tornam muito distante de sua realidade. Portanto, esta atividade extraclasse, pretende alertar e focar aos alunos para esta quantidade de conhecimentos resguardados inclusive pelas tribos indígenas, ribeirinhos, seringueiros e demais habitantes desta região que, na verdade grande parte deles, são desconhecidos por uma grande maioria dos acreanos, incluindo os nossos adolescentes”, comenta a professora Eliana.

Para a coordenação pedagógica do CBB, a atividade também interage com outras ciências além da geografia. Disciplinas como história, educação física e inglês estão incluídas, considerando que estes alunos durante todo o percurso da viagem estarão envolvidos em atividades cujos assuntos envolvem os aspectos históricos destes lugares como também a quantidade de recursos hídricos existente em nossa região incluindo a diversidade cultural destes povos nativos e suas tradições orais, conhecimento este de extrema importância para elaboração de redações e, principalmente, a oportunidade destes alunos estarem conhecendo na prática parte da história do Acre.

Segundo a professora Eliana, “Nossa viagem é de cunho cultural, recreativo e principalmente educativo e contou com apoio da direção, coordenação pedagógica da escola, dos alunos, pais e professores que promoveram rifas para arrecadarem parte das despesas da viagem. Além é claro do apoio exclusivo da Miragina e de outros parceiros que fizeram com que tudo isto acontecesse”, finalizou a professora.