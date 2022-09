Colisão entre veículos deixa duas pessoas feridas em Rio Branco; idoso vai ao PS

O motociclista Anderlei Souza e Souza, 20 anos, e o ciclista Francisco Rodrigues da Silva, 76 anos, ficaram feridos após uma colisão entre moto e bicicleta na noite desta sexta-feira (16), na rua Baguari, no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o idoso Francisco estava trafegando em uma bicicleta elétrica pela rua transversal e entrou de uma vez na rua Baguari, e acabou colidindo na motocicleta modelo Titan de cor vermelha que era conduzida pelo jovem Anderlei.

Após a colisão, o motociclista acabou perdendo a direção e bateu em um poste de energia elétrica, e acabou desmaiando.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou duas ambulâncias, sendo uma de suporte avançado e outra básica, para dar os primeiros atendimentos. O idoso ficou jogado no asfalto e ficou com várias escoriações pelo corpo. O motociclista ficou com escoriações no joelho e na boca. Ambos foram encaminhados para o pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar atrás do 2° Batalhão estiveram no local, isolando a área e ajudaram controlar o trânsito. O Batalhão de Trânsito também foi ao local do acidente e aguardou a chegada da perícia criminal.

Após os trabalhos da perícia, as motocicletas foram removidas e levadas para case de amigos, e a pista foi liberada para o trânsito.