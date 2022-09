Com arma na cintura, barbeiro atira sem querer contra o próprio pênis

Um barbeiro de 33 anos atirou de forma acidental contra o próprio pênis, em Anápolis, a cerca de 55 km da capital goiana. O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências Dr. Henrique Santillo (HEANA).

O caso aconteceu no final da tarde de quarta-feira (14/9), no setor Industrial Munir Calixto. O fato se deu durante o atendimento do profissional a um cliente. O barbeiro estava com a arma de fogo na cintura, que disparou sozinha enquanto ele cortava o cabelo da pessoa.

Foi um tremendo susto no local.

Equipe que deu o atendimento de emergência confirmou qual foi a área do corpo atingida pelo projétil.

A vítima recebeu os primeiros socorros e em seguida foi encaminhado para a unidade de saúde, onde teve que passar por uma cirurgia e passa bem.

Ainda de acordo com equipes do 4º Batalhão da Polícia Militar, o homem não possui licença para manusear a arma e assim que tiver alta, responderá pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.