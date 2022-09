Gladson Cameli e Ney Amorim são recebidos com festa em Assis Brasil

Assis Brasil recebeu com festa a caravana da Coligação Avançar para Fazer Mais. Com presença do governador e candidato à reeleição, Gladson Cameli (Progressistas), e do candidato ao Senado pelo (Podemos), Ney Amorim, uma grande carreata foi realizada na tarde desta quarta-feira, 14, nas ruas do município.

A população local mostra ter preferência pelos nomes de Gladson, Mailza e Ney para administrar o estado.Marcos de Carvalho, 28 anos, não tem dúvidas de que vai digitar o número 11 no dia 2 de outubro.

Para Marcos, a gestão democrática de Cameli tem garantido oportunidades para os acreanos. “Aqui, o governador fez em pouco tempo o que, normalmente, seria realizado em oito anos. Trouxe investimentos, que geraram vagas de empregos. Essa maneira de administrar ajudou no crescimento de Assis Brasil”, disse o jovem.

“O Gladson governa para o povo e não para partidos. Por isso, meu voto é dele”, disse Alan Gadelha.

“São manifestações de carinho e apoio como essa que me dão a certeza de que estou no caminho certo. Quero seguir trabalhando pelo povo do meu Estado e hoje vim abraçar e ser abraçado por Assis Brasil. Conto com a ajuda desse povo querido para continuar o projeto de desenvolvimento do Acre”, destacou o governador.

Gladson Cameli é um amigo de Assis Brasil”, disse prefeito Jerry Correia

A gestão de Gladson continua garantindo avanços para Assis Brasil. O gestor destinou recursos para região, contribuindo para a melhora na infraestrutura urbana.

Além disso, o progressista é um parceiro na realização de atividades culturais na região de tríplice fronteira. Somente este ano, a cooperação com a prefeitura municipal permitiu a realização do festival de praia e da primeira feira de exposições da cidade.

O prefeito Jerry agradeceu e reconheceu o trabalho de Gladson. “Encontramos na parceria com o governo de Gladson a concretização de muitos sonhos para Assis Brasil. Estamos felizes em apoiar a candidatura do governador, pois é grande a sua aceitação e quem mora aqui reconhece que é possível trabalhar sem olhar para ideologia partidária. Gladson Cameli é um amigo de Assis Brasil, e nas urnas lhe daremos uma resposta muito satisfatória”, garantiu o prefeito, Jerry Correia.