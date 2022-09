Com Marcus e Nazareth, JV cumpre agenda no Alto Acre e exalta governos petistas

A Caravana da Esperança está no Alto Acre nesta quinta-feira, 1. Os candidatos ao governo Jorge Viana (PT) e Marcus Alexandre (PT) e a candidata ao senado, Nazaré Araújo (PT) chegaram a Capixaba no início desta manhã e cumprem a primeira agenda num encontro com lideranças.

“Eu , Marcus Alexandre e Nazaré queremos fazer muito mais pelo Alto Acre. Fazer o segundo movimento de desenvolvimento da região, baseado na geração de emprego, fortalecimento da indústria, do comércio, do agronegócio sustentável e do apoio à produção familiar. Nosso compromisso com o Alto Acre é parte da nossa história”, disse Jorge Viana.

O ex-governador ressaltou que as gestões dele e de seus sucessores petistas foram responsáveis por grandes investimentos nos municípios que compõem o Alto Acre.

“Nós fizemos a estrada que liga o Acre ao Pacífico, a estrada de acesso à Xapuri; levamos a infraestrutura de energia e a implantação da agroindústria que foi o maior sucesso com nossos governos e claro, contribuindo com o crescimento de Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil”, pontuou.

Jorge Viana acrescentou que nenhum governo chegou nem perto de fazer o que as gestões petistas fizeram no Alto Acre e a população dos municípios reconhece isso.

“Estou muito feliz com o crescimento das nossas candidaturas nessa região. Certamente vamos alcançar uma grande vitória”, revelou o ex-governador.

Após a reunião em Capixaba, a caravana segue com destino a Brasiléia.

Agenda segue pelas cidades do Alto Acre

Os candidatos ao governo e ao senado farão visitas aos comerciantes da Avenida Marinho Monte para apresentar os compromissos para a retomada do desenvolvimento econômico da região.

Para encerrar as atividades do dia, Jorge, Marcus e Nazaré participam do lançamento da candidatura a deputado estadual do médico Joãozinho (PT). Ao longo dos próximos sete dias, Jorge e Nazaré estarão em agendas pelos municípios do Acre.

Já no sábado, o ex-governador e a ex vice-governadora têm como destino a região do Vale do Juruá. Em seguida, a caravana tem chega aos municípios isolados: Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Jordão e Santa Rosa.

A campanha nos município teve início na semana passada, quando Jorge, Marcus e Nazaré estiveram em Sena Madureira, Feijó e Tarauacá.