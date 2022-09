Com Palmeiras disparado, Brasileirão terá oito jogos nesta quarta

O Brasileirão está de volta. Após a parada para a Data Fifa, o fã do futebol vai se deliciar com oito jogos nesta quarta-feira (28/9). Um jogo abriu a 28ª rodada nessa terça, Santos e Athletico-PR se enfrentaram, e o Peixe levou a melhor por 2 x 0. São Paulo e Avaí já jogaram, a partida foi adiada pelo motivo do Tricolor Paulista estar na final da Sul-Americana, o Soberano ganhou por 4 x 0.

Será uma surpresa caso o Palmeiras não leve o Campeonato Brasileiro. O Verdão lidera o torneio com 57 pontos, oito a mais que o segundo colocado Internacional. O time paulista enfrenta o Atlético-MG, fora de casa. Já o vice-líder pega o Bragantino, no Beira-Rio. E terá confronto direto. Internacional e Palmeiras se enfrentam 13 de novembro, no Beira Rio. No primeiro turno, a equipe Alviverde levou a melhor no Allianz Parque. 2 x 1 com gols de Gustavo Gómez e Gabriel Menino. Alemão fez para os Colorados. Briga para se afastar do Z-4 Coritiba e Ceará vão duelar para se afastar da zona de degola. Os clubes se enfrentam às 18h, no Couto Pereira. O Coxa ocupa a 16ª posição, com 28 pontos, a mesma pontuação que o Avaí, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Já o Vôzão, está em 15º, com 31 pontos. Confira todas as partidas da 28ª rodada: Coritiba x Ceará – 18h

Corinthians x Atlético-GO – 18h

Fluminense x Juventude – 18h

Fortaleza x Flamengo – 18h

Cuiabá x América-MG – 20h

Internacional x Bragantino – 20h45

Atlético-MG x Palmeiras – 20h45

Goiás x Botafogo – 20h45