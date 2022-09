Com pouco mais de três meses à frente da Saneacre, Ítalo Lopes dá nova cara a antigo Depasa

Ex-Depasa

O antigo Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa) mudou de nome para Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) no final de março deste ano. De lá pra cá, o órgão sofreu muitas outras mudanças além do nome.

Justificativa

A mudança do nome da autarquia ocorreu porque a sua função também mudou. Se antes, enquanto Depasa, o órgão cuidava de todo o estado, agora, como Saneacre, é responsável pela gestão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário somente nos municípios do interior. Em Rio Branco, esses serviços estão sob responsabilidade da prefeitura, desde janeiro deste ano.

Troca

Outra mudança importante no órgão, além da mudança do nome, foi a troca de comando. No dia 6 de junho deste ano, há pouco mais de três meses, saiu a antiga diretora, Waleska Bezerra, que na ocasião foi nomeada diretora na Secretaria de Empreendedorismo e Turismo, e entrou o engenheiro Ítalo Almeida Lopes. Vale frisar que Ítalo já fazia parte dos quadros do órgão.

Técnico

Com uma gestão técnica, o engenheiro conseguiu imprimir o seu ritmo e o seu modelo de gestão na autarquia, mesmo com pouco tempo de comando. Um exemplo disso foi a implantação do novo Manual de Normas e Procedimentos Operacionais Padrão (POP) para prestação dos serviços de abastecimento de água, que ocorreu no fim de agosto. “Estamos atualizando os procedimentos operacionais do órgão, levando esclarecimentos aos nossos profissionais nos 21 municípios sob nossa responsabilidade. A intenção é trazer mais segurança ao exercício profissional dos servidores”, disse o gestor na ocasião.

Assis Brasil

Outra experiência de destaque do novo gestor foi a implantação da fábrica de hipoclorito em Assis Brasil, no interior do Acre. Com o novo sistema foi possível melhorar a qualidade da água e reduzir os custos operacionais. “A ideia é sempre levar mais água, e com mais qualidade, para o máximo de pessoas possível, e isso se dá com implementação de melhorias e formação continuada dos nossos profissionais”, afirmou o presidente do Saneacre.

Deferida

Foram julgadas ontem as candidaturas de Gladson Cameli (PP) e Mailza Gomes (PP), para governador e vice, respectivamente. O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) deferiu ambas as candidaturas e agora a dupla está oficialmente na disputa. A expectativa era por conta da candidatura de Mailza, já que havia um pedido de impugnação feito pelo procurador Fernando Piazenski, do Ministério Público Eleitoral, que tinha como base uma condenação da senadora por improbidade administrativa, na época em que era secretária municipal da Prefeitura de Senador Guiomard, por conta de uma dispensa de licitação.

Comemorou

Para celebrar o deferimento da candidatura, a senadora Mailza Gomes se reuniu com lideranças religiosas e apoiadores ainda na noite de ontem, no Maison Borges. O encontrou lotou a casa de eventos e contou com a presença do governador e candidato à reeleição Gladson Cameli e o do candidato ao Senado da chapa, o ex-deputado Ney Amorim (Podemos).

Entrevistas

Ontem começou a rodada de entrevistas do ContilNet e da San Filmes com os candidatos ao Senado. A primeira entrevistada foi a deputada federal Vanda Milani (Pros), que disputa a vaga na Casa Alta do Congresso Nacional na chapa de Petecão (PSD). Para assistir a entrevista na íntegra, clique AQUI.

Continua

Hoje é dia de Sanderson Moura, do Psol, e Dimas Sandas, do Agir, serem sabatinados pela apresentadora Sofia Brunetta. A entrevista com os candidatos ao Senado começa a partir das 19h, ao vivo, nas redes sociais do ContilNet.

Empate

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta terça (13) um levantamento em que mostra os dois principais candidatos à Presidência da República empatados tecnicamente. Lula (PT) aparece com 39,6% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro (PL) tem 36,5%. Como a margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, caracteriza-se um empate técnico.