Com shows nacionais e Nayara Vilela, Mazinho Serafim comemora sucesso da ExpoSena; veja fotos

O município de Sena Madureira está em ritmo de festa. No calendário anual de festividades do município e do estado, a tradicional ExpoSena reúne milhares de pessoas do vale do Iaco. E na sua edição desde ano, não poderia ser diferente.

Na segunda noite de evento, milhares de pessoas prestigiaram os shows oferecidos pelo prefeito Mazinho Serafim e seus parceiros. Nas redes sociais o prefeito amanheceu neste sábado (24), agradecendo e convidando à população para prestigiar a terceira noite.

Veja a legenda usada por Mazinho nas redes sociais: “A nossa ExpoSena tem sido um verdadeiro sucesso, a exemplo disso, milhares de pessoas compareceram ao local na noite de ontem (23) para prestigiar os shows do cantor Mattos Nascimento, da dupla Lucas e Ivan, da cantora Nayara Vilela, e claro, o nosso tradicional rodeio. Mais uma vez agradeço aos empresários locais pela parceria, ao Governo do Estado, e a comissão organizadora em nome da secretária Adriana Martha, e dos amigos Adjerbisson Costa e Maurício Cuiabano, pelo empenho em torno do evento. Na noite deste sábado (24) a festa continua com o show da cantora Juliana e banda Bonde do Forró.”

Neste sábado (24), a Banda Bonde do Forró sobe o comando da cantora Juliana, será a grande atração da noite. Confira os cliques:

Fotos: Lucas Costa e Ricardo Amaral